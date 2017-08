 10 activités romantiques pour épater l’être aimé

ADVERTISEMENT

Un souper aux chandelles ? Un bouquet de fleurs ? Et pourquoi ne pas renouveler la formule! Si vous avez envie de sortir des sentiers battus et passer un moment inoubliable avec la personne qui vous est chère, voici dix activités et lieux diversifiés à découvrir un peu partout au Québec.

Un séjour prêt-à-camper

Le camping n'est pas qu'une activité familiale. Mais plutôt que de trimballer la tente, les matelas et tout le tralala, on se simplifie la vie en optant pour une version « de luxe », soit le prêt-à-camper Huttopia. Depuis leur arrivée dans les parcs de la Sépaq en 2008, les tentes Huttopia font fureur (n'oubliez pas de réserver à l'avance). Notre choix : le camping Huttopia Sutton dans les Cantons-de-l'Est qui est un véritable petit village Huttopia, plongé en pleine nature.

Spa, massage et repas chez Balnéa

Une journée au spa ou un souper au restaurant ? Et pourquoi pas un mélange des deux! Une sortie à la réserve thermale Balnéa est assurément des plus relaxantes. Vous oublierez le quotidien et les chicanes des enfants en vous plongeant dans le regard de l'amoureux. Balnéa offre plusieurs forfaits pour les couples (vous pouvez même le personnaliser sur mesure) combinant un soin, un repas au resto Lumami ou encore une dégustation de vin.

Admirer le coucher de soleil sur le fleuve

Regarder un coucher de soleil a toujours un je-ne-sais-quoi de romantique. Mais lorsqu'on est en kayak sur le fleuve Saint-Laurent, l'expérience est des plus mémorables. Kayak Lévis propose différentes excursions guidées en Kayak de mer, dont l'incontournable «coucher de soleil». Vous aurez un point de vue des plus spectaculaires sur la ville de Québec!

Jouer les touristes dans sa ville

Pourquoi ne pas jouer aux touristes dans votre propre ville? Offrez-vous un tour en calèche ; réservez une nuitée dans le meilleur hôtel. Tant à Montréal qu'à Québec, les possibilités sont nombreuses. Que vous résidiez à Québec ou que vous la visitiez, prenez place à l'étage supérieur du bus rouge des Tours du Vieux-Québec pour sillonner la ville à ciel ouvert. Le circuit vous fera découvrir plusieurs faits et lieux méconnus.

Faire la route des vins

Inutile d'aller bien loin pour faire la route des vins! Direction la région de Brome-Missisquoi pour visiter quelque 22 vignobles nichés parmi les plus beaux paysages québécois. En voiture ou à vélo, les différents circuits s'adaptent à tous (et à vos papilles). Notre coup de cœur est le circuit Farnham-Frelighsburg, dans l'un des villages les plus pittoresques de la province. Sans oublier les sympathiques gîtes et établissements hôteliers qui vous accueilleront le soir venu.

Grand luxe champêtre

L'un des hôtels les plus luxueux et romantiques de la province est sans doute Le Fairmont Château Montebello, en Outaouais. « Le plus grand chalet en bois rond au monde » a été érigé dans les années 30. Son décor rustique revêt un caractère des plus chaleureux et champêtre. Côté services, c'est le grand luxe! On va au spa pour un massage en tandem et pour réserver l'une des suites avec foyer. Quoi de plus relaxant!

S'enlacer sur le mont Royal

Votre budget est limité ? Pas besoin de casser sa tirelire pour être romantique. Une escapade dans le parc du mont Royal ne coûtera pas un sou. Les quatre belvédères sont d'ailleurs des endroits prisés par les amoureux qui profitent de la ville tout illuminée en soirée pour s'enlacer. Le plus populaire est certainement le belvédère Kondiaronk tandis que le secret le mieux caché est le Camilien-Houde. On prend des notes!

Pratiquer l'acroyoga

Nouvelle discipline à la mode, l'acroyoga se pratique à deux (ou plus!). Créé en 2003 en Californie, il est aujourd'hui enseigné dans plusieurs studios québécois. Ce qui le distingue est non seulement sa forme en duo, mais aussi qu'il intègre une dimension acrobatique à la pratique du yoga. L'un des partenaires soutient et l'autre est équilibriste. Ensemble, ils reproduisent une série de positions parfois des plus spectaculaires. L'un des principes de base de l'acroyoga est d'apprendre à faire confiance et à se faire confiance. C'est donc une activité parfaite pour mettre son couple à l'épreuve!

Offert dans plusieurs studios de Québec et de Montréal, notamment chez Acroyoga Montréal.

Une nuitée dans un phare

Quel est le lieu à la fois le plus tranquille et le plus inusité pour y passer dans la nuit ? En tête de liste arrive le phare du Pot à l'Eau-de-Vie. Situé sur une petite île au beau milieu du fleuve Saint-Laurent, près de Rivière-du-Loup, le phare plus que centenaire est unique en son genre. Entièrement restauré, il accueille les visiteurs sur réservation avec des chambres douillettes, des repas à saveur régionale et ses oiseaux marins qui volent et se baladent librement sur la petite île.

Une randonnée au Mont-Saint-Hilaire

Le romantisme est parfois dans les choses simples. Comme une randonnée pédestre. Mais lorsque le pique-nique est au sommet du Mont Saint-Hilaire, l'effet wow est garanti. Avec ses panoramas sur la Montérégie et sur le lac Heurtel, on ne pense plus qu'on si près du milieu urbain ! Un truc : brisez la routine et enfilez vos chaussures de marche un jour de semaine.

Des activités romantiques pour épater l’être aimé Des activités romantiques pour épater l’être aimé

1 of 5 Partager cette image:



À VOIR AUSSI