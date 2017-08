Zverev élimine Shapovalov en deux manches et passe en finale de la Coupe Rogers

Le Canadien Denis Shapovalov a connu une semaine inoubliable, et ce n'est pas une honorable défaite contre l'un des plus beaux espoirs du tennis masculin, et fort possiblement un futur rival, qui va atténuer les merveilleux moments qu'il a vécus à Montréal au cours des derniers jours.

Incapable de répéter la magie qui l'a mené à quatre spectaculaires victoires sur le court central du Stade Uniprix, Shapovalov a finalement plié l'échine devant l'Allemand Alexander Zverev, qui l'a emporté en deux manches de 6-4, 7-5 dans la deuxième demi-finale de la journée, samedi soir.

Zverev a vaincu Shapovalov en 1 h 42, aux termes d'un 12e jeu captivant lors duquel l'Allemand a d'abord laissé filer deux balles de match avant de devoir sauver trois balles de bris. Le duel s'est terminé sur un coup hors limites du Canadien, qui a commis 43 erreurs directes contre seulement 17 coups gagnants.

"Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir, a déclaré le Canadien de 18 ans qui amorcera la prochaine semaine au 66e rang, un bond de 77 places en une semaine au classement de l'ATP.

"Comme les médias l'ont mentionné, ce fut une semaine de rêve. Je ne m'y attendais pas. J'ai sauvé quatre balles de match en première ronde et, ensuite, j'ai commencé à jouer de façon plus relâchée. Puis, j'ai battu l'une de mes idoles. Ce fut vraiment une semaine de rêve."

Après sa défaite, dans un geste démontrant que le jeune homme a de la classe, Shapovalov s'est emparé du micro et s'est adressé aux spectateurs, en français, pour les remercier de leur soutien.

Ces spectateurs n'ont jamais cessé de l'appuyer au fil d'une semaine où il avait passé 9 h 20 minutes sur le court avant d'affronter Zverev. Mais Shapovalov n'a nullement invoqué un manque d'énergie pour expliquer son élimination.

"Je me sentais bien. J'ai fini relativement tôt hier (vendredi) et aujourd'hui, on jouait à 20 h, a-t-il noté. J'ai eu amplement de temps pour récupérer. J'ai dormi, j'ai subi des traitements deux fois. Je me sentais bien. Ce n'était pas une question d'énergie. 'Sascha' a été tout simplement meilleur que moi dans les moments cruciaux."

Après sa victoire, Zverev s'est montré très élogieux à l'endroit de Shapovalov, sur le court et lors de sa rencontre avec les journalistes, tout en suggérant de se montrer patient à son endroit.

"La foule et toute la ville de Montréal l'ont appuyé du début à la fin. C'est une merveilleuse histoire. Je pense que c'est le début d'une très longue histoire et j'espère qu'il continuera de faire ce qu'il fait. Mais d'un autre côté, il ne faut pas s'attendre à le voir gagner les prochains Internationaux des États-Unis. Il a encore besoin de temps. Il vient de jouer le meilleur tennis de sa vie. Pour évoluer à ce niveau de façon constante, ça pourrait lui prendre deux ou trois ans", a avisé Zverev, qui pense qu'une nouvelle rivalité vient de voir le jour.

Dimanche, à 16 h, Zverev croisera le fer avec le Suisse Roger Federer et tentera de remporter un cinquième titre en 2017, et un deuxième en autant de semaines. Ce sera le quatrième affrontement entre Zverev et Federer et ce dernier domine 2-1. Il s'agira de leur premier duel sur surface dure.

"Il est le favori, a déclaré Zverev. Il joue du tennis extraordinaire et il a gagné à peu près tous les grands tournois auxquels il a participé. Je joue bien mais je sais que je devrai être bien meilleur au service que je l'ai été aujourd'hui (samedi)."

Solides au service

Le Canadien a été le premier à flancher, au neuvième jeu de la manche initiale. L'Allemand s'est donné la première balle de bris de l'affrontement grâce à un superbe revers en croisé qui est tombé près de la ligne. Shapovalov a ensuite commis sa première double faute du match, permettant à Zverev de prendre l'avantage, 5-4.

Shapovalov a fort mal amorcé la deuxième manche en donnant deux balles de bris à son rival. Et comme lors du neuvième jeu du set précédent, l'Allemand n'a même pas eu besoin de s'élancer pour prendre l'avance, la deuxième double faute de Shapovalov dans le match faisant le travail pour lui.

Mais alors qu'il semblait en plein contrôle, Zverev a perdu sa belle assurance dès le jeu suivant. Trois erreurs directes, dont la dernière avec un score de 30-40, ont redonné vie à Shapovalov et, en même temps, au public.

Ce dernier a ensuite raté une chance en or de se placer en position pour gagner le deuxième set. Soudainement erratique, Zverev a commis deux doubles fautes d'affilée et une erreur directe, procurant au Canadien trois chances de bris au huitième jeu. L'Allemand les a toutes sauvées avant d'effectuer deux services que Shapovalov n'a pu retourner, ce qui ramenait le score à 4-4.

Shapovalov a ensuite commis deux doubles fautes au 11e jeu, et Zverev a inscrit l'important bris de service qu'il a réussi à consolider, mais de peine et misère.

"La défaite est un peu décevante parce que je croyais que j'avais une chance, a souligné Shapovalov. Mais comme je l'ai mentionné, 'Sascha' a été trop bon dans les moments cruciaux. Et je ne pense pas avoir bien joué lors de ces occasions. J'ai concédé beaucoup de bris avec des doubles fautes. Je ne lui permettais même pas de jouer les points.

"Il faut lui donner le crédit, a renchéri Shapovalov. Il joue avec beaucoup de confiance et m'a mis beaucoup de pression. Mais j'ai eu la semaine de ma vie et c'est plaisant de voir que mon jeu peut égaler le sien et que je peux être compétitif contre un joueur comme lui."

