Styles de soirée: l'impressionnant Lolë White Tour de passage à Montréal

C'est au Quai Jacques-Cartier que s'est déroulé le Lolë White Tour à Montréal, ce 12 août. Une journée complète dédiée à la méditation, au yoga et à la musique immortalisée par notre photographe Jf Galipeau. Plus de 10 000 yogis étaient annoncés.

Tous vêtus de blanc, en hommage à la paix, les participants ont vécu une expérience estivale inoubliable.

Deux classes de yoga et de méditation ont eu lieu pendant la journée : une première en matinée animée par Nadia Bonenfant et Selena Isle, et une deuxième en fin d'après-midi animée par Geneviève Guérard et Andrew Bathory. Nouveautés: une méditation de 15 minutes à la fin de la pratique du yoga durant les deux séances. L'artiste montréalaise BEYRIES était également sur place pendant la journée pour accompagner en musique cette édition.

« Nous sommes extrêmement fiers du succès remporté annuellement par le Lolë White Tour. À Montréal, le succès est tel que nous offrons désormais une journée complète de bien-être dédiée au yoga, à la méditation, à la respiration et à la musique avec des professeurs et une artiste d'ici », explique Nathalie Binda, vice-présidente marketing chez Lolë.

« Cet événement rassembleur sans pareil offre aux débutants et aux experts l'occasion de retrouver la sérénité et le bien-être procurés par le yoga, et de profiter du soleil dans une ambiance zen, chaleureuse et un décor invitant », précise-t-elle, rappelant qu'il s'agit d'une initiative populaire axée sur le resserrement de la communauté.

Voyez les photos de ce rassemblement annuel spectaculaire:

