Péter est en fait plutôt bon pour votre couple

Toute personne qui est en couple est déjà passée par là: vous vous fréquentez depuis un moment, tout va bien, vous songez même à déménager ensemble. Puis un jour, vous vous laissez accidentellement aller devant l'autre. Vous avez alors envie de vous cacher dans un trou et ne plus jamais en ressortir.

On vous comprend très bien. Péter peut être embarrassant, mais nous sommes humains et les humains ont besoin d'évacuer leur gaz.

Cependant, on a de bonnes nouvelles pour vous: péter peut être en fait bon pour votre relation.

Selon un sondage mené par Mic en 2016 (et qui a refait surface sur Scary Mommy), être assez à l'aise pour lâcher un pet est une étape cruciale dans la transition entre bien aimer une personne et être en amour avec cette personne.

Le site web a sondé plus de 125 personnes dans la vingtaine et la trentaine pour déterminer le moment où les gens «brisent la barrière de la flatulence». Selon le sondage, la plupart des gens le font entre les deux et six premiers mois de la relation.

Les résultats montrent qu'un peu plus de la moitié des répondants (51 %) ont pété devant leur partenaire en six mois ou moins de fréquentation, alors que 22,4 % ont émis un vent après quelques semaines et 29 % l'ont fait entre deux et six mois.

Bref, si vous vous sentez assez confortable pour péter devant votre amoureux, cela signifie que vous êtes à une très bonne étape dans votre relation.

Péter devant l'autre montre une véritable intimité dans le couple, selon Mic.

«Les pets sont juste amusants», a indiqué l'un des répondants. «Une fois que vous comprenez le sens de l'humour de l'autre et que vous pouvez vous comprendre à un niveau plus personnel, cela devient plus facile de gérer ces petites occurrences naturelles [...]»

