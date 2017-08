L'ex-soldate transsexuelle Chelsea Manning glamour pour Vogue

« J'imagine que c'est ce à quoi ressemble la liberté» - voici les mots qui accompagnent la publication Twitter de Chelsea Manning - l'ex-soldate transsexuelle, libérée de prison le 17 mai .

On y découvre également un photo d'elle immortalisée par la photographe star Annie Leibovitz - publiée dans l'édition de septembre du magazine américain Vogue.

Chelsea Manning apparaît tout sourire dans un maillot de bain rouge une pièce sur une plage

guess this is what freedom looks like 😊👙💋🏊‍♀️🚣‍♀️⛴️🌅🏖️🏙️ @voguemagazine https://t.co/g7YYNkcd9l 😎🌈💕 https://t.co/nyAUje52bE pic.twitter.com/n4ixFkIdVn