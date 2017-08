La chaîne câblée américaine HBO, victime d'un piratage informatique de grande ampleur, a offert de payer quelque 250 000 dollars au groupe de hackers qui a dérobé des documents confidentiels, dont des scénarios inédits de la série "Game of Thrones".

Selon Variety, HBO a offert de payer un "bug bounty", une pratique relativement courante des grandes compagnies vis-à-vis des pirates qui découvrent des failles dans leurs systèmes de sécurité informatiques.

Cette offre n'a toutefois semble-t-il pas convaincu les pirates informatiques qui réclament une rançon de plusieurs millions de dollars et menacent dévoiler davantage de documents et de données de la chaîne.

Les hackers auraient mis la main sur près de 1,5 téraoctet de données, et disent avoir en leur possession des vidéos, des scripts, des documents personnels et autres informations sensibles, selon une vidéo d'un certain "M. Smith" qui circulait sur internet cette semaine.

Selon cette vidéo les hackers demandent "six mois de salaire", soit plus de 6 millions de dollars.

La chaîne a indiqué travailler avec des sociétés de cybersécurité et avec les forces de l'ordre pour répondre à cette attaque informatique.

