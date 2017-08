Cette fille à qui il manque un bras a une bio parfaite sur Tinder

ADVERTISEMENT

It's a match! Une femme américaine amputée d'un bras a beaucoup de succès sur Tinder grâce à son magnifique sens de l'humour.

Lauren, originaire de la ville de San Diego, a perdu son bras l'année dernière suite à un accident de scooter. Après l'accident, elle avait une attitude plutôt "défensive" et se sentait "en colère". Et elle l'a partagé sur Twitter.

Cette jeune femme dit que certains utilisateurs la faisaient se sentir mal dans son corps, mais la plupart des gens l'ont soutenue. "Ça m'a montré que l'on me trouve toujours belle et que même s'il me manque un bras, ça ne me rend pas moins humaine", confie-t-elle au HuffPost américain.

Lauren a donc retrouvé confiance en elle et a décidé d'actualiser son profil sur Tinder. Elle a ajouté une nouvelle description beaucoup plus originale et drôle.

Lauren, 21 Vendeuse de bras (arm en anglais, comme arme, ndlr.) La meilleure affaire de Tinder les doigts dans le nez Visage 10/10 Corps 9/10 Personnalité 20/10 Bras 1/2

Mais elle ne s'attendait pas à un tel succès. "Maintenant je reçois tellement de matches et des super likes grâce à cette description, (...) mais cela ne m'intéresse vraiment pas de faire des rencontres", explique-t-elle.

Mardi dernier, l'utilisateur @memesg0d a publié sur Twitter une capture d'écran du profil de Lauren. La photo est devenue virale, elle a été retweetée 15.000 fois et a reçu plus de 57.000 likes.

Et on l'a trouvée canon:

I want to marry her? Like right now https://t.co/HkAphD2riy — Jeremy Wolfe 🌐 (@jerrrbearrrrr) 10 août 2017 "Je veux me marier avec elle, tout de suite!"

Mais pour l'instant, Lauren ne cherche que quelqu'un de spécial. "Je cherche quelqu'un qui ait le même sens de l'humour que moi et qui prenne les choses au deuxième degré. C'est ce qui est important pour moi, quelqu'un qui respecte ma situation et qui ne croit pas que je veux parler de mon bras juste parce que je me permets d'en rigoler." Ainsi soit-il!

getting married in this pic.twitter.com/11Fl32poB2 — duck (@DuckFanAccount) 25 juillet 2017 "Je me marierai avec ça"

Cet article a été initialement publié sur le HuffPost France.