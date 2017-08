5 spectacles à voir à l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu

ADVERTISEMENT

La tradition la plus colorée et la plus rassembleuse de Saint-Jean-sur-Richelieu se renouvellera ce samedi, 12 août, alors que «s'enverra en l'air» le 34e International de montgolfières.

Pendant une semaine, jusqu'au 20 août, spectacles, attractions diverses et, bien sûr, envolées quotidiennes d'une centaine de montgolfières multicolores de formes plus loufoques les unes que les autres, se déploieront sur le site de l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu (qui fait 1,5 million de pieds carrés!)

Manèges, activités pour les enfants, terrasses et bistros, et autres commodités pour tous complèteront l'expérience. Ne manque plus que le soleil! Anouk Meunier est porte-parole de la fête pour une troisième édition.

Voici cinq spectacles à voir en famille ou entre amis pendant la semaine de festivités. Pour plus d'informations, consultez le site officiel du festival.

Wyclef Jean (Samedi, 12 août, 21h30, Scène Loto-Québec)

Le chanteur américain d'origine haïtienne Wyclef Jean est en train de devenir l'un des nôtres, au Québec. Après un passage remarqué au Festival Juste pour rire en 2015, et une apparition des plus rafraichissantes à Tout le monde en parle, en début d'année, celui qui lançait l'EP J'ouvert, en février, et qui proposera bientôt l'album Carnival III: Road to Clefication, ne s'est pas fait prier pour repasser chez nous et faire un crochet par Saint-Jean-sur-Richelieu et donner le coup d'envoi au festival. Pour se remémorer avec nostalgie les succès des Fugees et les tubes du répertoire solo d'une des icônes reggae les plus respectées de la planète, se déhancher langoureusement et étirer l'été encore et encore. En première partie, les mecs de Dubmatique, qui profitent d'un second souffle après leur passage aux FrancoFolies, se chargeront d'insuffler une touche hip-hop à l'ambiance. Notons que, dans le même genre, l'International de montgolfières consacrera sa soirée du lundi 14 août à Alaclair Ensemble et Dead Obies.

Paul Piché – 40 printemps (Dimanche, 13 août, 21h15, Scène Loto-Québec)

Vous ne pouviez être de la partie pour la célébration des 40 printemps de Paul Piché au Centre Bell, en mars? Vous avez également raté la visite de notre plus fervent indépendantiste chanteur et ses invités au Centre Vidéotron deux mois plus tard, et avez aussi loupé leur escale aux FrancoFolies? Voilà l'occasion de vous reprendre! Notre homme soulignera ses quatre décennies de carrière entouré de Vincent Vallières, 2 Frères, Koriass et Safia Nolin. Un château de sable en tandem avec 2 frères, Cochez oui, cochez non, par Koriass, et Le renard, le loup, par Safia Nolin, c'est bien joli. Pour un moment tout en classiques qu'on fredonnera en chœur, comme un soir de Fête nationale. Caroline Savoie, gagnante du Festival international de la chanson de Granby en 2015, précèdera la joyeuse bande avec ses compositions.

Charlotte Cardin (Mardi, 15 août, 21h15, Scène Loto-Québec)

Elle rayonne de plus en plus, Charlotte Cardin. On apprenait cette semaine que la jeune auteure-compositrice- interprète, révélée à La voix il y a tout juste quatre ans, vient de signer un contrat avec Atlantic Records, maison de disques internationale qui compte déjà dans ses rangs Ed Sheeran, Bruno Mars et les Rolling Stones. Voilà qui augure bien pour la carrière de la demoiselle hors de nos frontières, elle qui, mardi, jouait en outre quelques-uns de ses propres morceaux dans un vidéo live sur la page Facebook de Billboard. À tout juste 22 ans, un seul EP, Big Boy, sous le bras, Charlotte Cardin remplit déjà (et rapidement) les plus grandes salles montréalaises, et c'est à l'unanimité qu'on lui prédit un parcours des plus brillants. À l'extérieur, dans l'immensité du site de l'International des montgolfières, sa pop-électro berçante trouvera encore davantage écho. Avant elle se produira l'auteur-compositeur multi-instrumentiste montréalais Geoffroy.

Les Cowboys Fringants (Vendredi, 18 août, 21h15, Scène Loto-Québec)

Les Cowboys Fringants sont les enfants chéris de l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'an dernier, ce sont eux qui avaient attiré la plus grosse foule, aussi le vendredi soir; nous y étions, et c'avait évidemment été survolté. Ils en seront à leur huitième présence à l'événement cette année. Une autre occasion de s'époumoner à l'unisson, de lever haut nos verres et de se titiller la fibre nationaliste avec un groupe décidément culte, qui ne se prend pas au sérieux et qui ne lésine jamais à revisiter ses airs les plus mythiques. La formation montréalaise The Franklin Electric, qui lançait au début de l'hiver l'album Blue Ceilings, précèdera les Cowboys Fringants.

La voix 5 en tournée (Samedi, 19 août, 21h30, Scène Loto-Québec)

Vous n'avez certainement pas déjà oublié la dernière horde de demi-finalistes de la plus récente édition de La voix. Ceux-ci sillonnent actuellement les festivals de la province pour allonger le plaisir avant de prendre la route chacun de leur côté, avec leurs propres projets. Belle opportunité de revivre quelques moments marquants de la dernière mouture de La voix et de découvrir quelques numéros inédits. Tous ceux pour qui vous avez voté, David Marino, Rebecca Noelle, Frank Williams, Louis-Paul Gauvreau, Michaël, Sam Tucker, Désirée et, bien sûr, le lauréat Ludovick Bourgeois y seront, appuyés de convives bien spéciaux, Éric Lapointe et Corneille. Le concert, dans un concept de Stéphane Laporte et une mise en scène de Geneviève Dorion-Coupal, devrait en mettre plein la vue, après les apparitions, sur la Scène Loto-Québec, de Virginia To Vegas (19h30) et Scott Helman (20h30).

Ils seront aussi à l'International de montgolfières la semaine prochaine...

2 frères, La chicane, Stéphane Rousseau, Yannick de Martino, Rachid Badouri, Ariane Brunet, Alex Nevsky, Laurence Castera, Mégane Cyr, Arthur L'Aventurier...

À voir également :