3 bootcamps extérieurs pour une forme au top!

On est enfermé dans un bureau toute la journée, alors lorsque vient le temps de s'entrainer, pourquoi ne pas choisir de le faire en nature. L'été, du moins.

Ils sont plusieurs à avoir adopté la course à pied, mais pour quelque chose d'un peu plus musculaire (et même intense), on opte pour les bootcamps, ces entraînements de style militaire en groupe pendant lesquels on n'a quasi pas le choix de repousser nos limites.

Beaucoup plus stimulant que de s'entrainer seul au gym, sous les néons, entre quatre murs...

On vous propose donc trois compagnies pas mal chouettes qui proposent des formules en plein air :

Come and train

Ici, on ne vous propose pas juste de faire de simples squats en rond et un peu de course. Come and train propose des entraînements intensifs et originaux utilisant la géographie et le milieu urbain. On grimpe une montagne en position chaise, on se roule sur le gazon, ajoute de la complexité à un simple push-up.

Les entraîneurs misent sur le cardio-vasculaire, la tonicité, et des parcours constamment renouvelés.

Pas de panique, pas besoin d'être un athlète pour se lancer. Il y a trois niveaux : débutant, intermédiaire et expert. Mais si on était vous, on s'assurerait quand même d'avoir bien dormi la veille.

Leurs bootcamps sont offerts dans plusieurs parcs de Montréal, Laval, Lorraine, Longueuil, Repentigny, Trois-Rivières, Québec et bientôt à Drummondville, Joliette, Victoriaville et Lévis.

Le premier cours est gratuit, et il en coûte 69$ pour cinq séances.

MissFit Montréal

Mesdames, ici, vous n'aurez pas de garçons dans les pattes. MissFit offre des entraînements intensifs de 45 minutes permettant à la gent féminine d'être en forme sans trop prendre de masse musculaire.

Les instructeurs misent sur l'entraide entre les femmes et proposent des séquences différentes tous les jours. Plusieurs plages horaires sont disponibles.

L'été, certains bootcamps sont dehors. L'hiver, en dedans.

Il y a des studios à Brossard, Blainville et Montréal.

Le premier essai est gratuit et il y a présentement une promotion pour 3 mois de bootcamps illimités à 169$.

Bootcamp Montréal

«Vous n'avez rien à perdre à part quelques calories de trop», stipule le site de Bootcamp Montréal. On promet ici de brûler le gras corporel tout en développant la masse musculaire et les capacités cardio-vasculaires. Des entraînements tout-en-un avec un petit côté amusant.

Ils offrent depuis peu un service de bootcamps aux entreprises. Les entraîneurs se déplacent avec tout le matériel nécessaire jusqu'à votre bureau et vous font bouger pendant 30 à 45 minutes. Idéal pour la pause lunch!

Le cours d'essai est gratuit. Les tarifs varient ensuite selon les entraîneurs et la durée des séances.