Un peu de brasse-camarade autour de Peter MacLeod à CKOI

De mieux en mieux positionnée dans les sondages d'écoute, CKOI a néanmoins rafraichi un tantinet sa programmation en vue de la nouvelle saison, qui débutera sur ses ondes le lundi 21 août.

Alors que ses concurrentes Rouge et Énergie ont déjà annoncé leur intention de rajeunir leur son et leur atmosphère, on sent que CKOI cherche à faire de même, en lançant un message très copain-copain et un brin juvénile aux auditeurs. «Du monde qui vit ce que tu vis, qui te comprend, et qui veut te faire passer un bon moment. Ta radio complice à Montréal», voilà le nouveau leitmotiv de la station.

Le matin, en semaine, rien ne change : Martin Cloutier, Billy Tellier, Tammy Verge et Patrice Bélanger demeurent en poste à Debout les comiques!, entre 5h30 et 9h. Les habitués y retrouveront les segments humoristiques qu'ils aiment, dont Le p'tit monde de Billy, La Gotique ou les Comic Battle.

En fin d'après-midi, la formule des Poids lourds du retour a été modifiée et s'intitulera maintenant Le clan MacLeod. C'est donc dire que Peter MacLeod gardera son micro en tant que timonier du rendez-vous du «retour à la maison», à compter de 15h, mais sera désormais entouré de Patrick Marsolais et Valérie Roberts, qui remplacent ainsi Philo Lirette et Kim Rusk. Le trio sera chaque jour épaulé d'un collaborateur différent, qui ajoutera sa touche d'humour personnelle aux propos. Korine Côté («la pince-sans-rire avec son regard unique sur le quotidien») sera là le lundi, Pier-Luc Funk («le millénial explosif et un peu déjanté») passera le mardi et le jeudi, Marie-Lyne Joncas (la «one of the boy» qui n'a aucun sujet tabou) s'y arrêtera le mercredi, et Pierre-Yves Lord («habitué de la station qui a un univers plus large que la Terre elle-même, qu'il traverse d'un bout à l'autre»), terminera le relais le vendredi.

Valeurs sûres

En avant-midi et en après-midi, de 9h à midi et de 13h à 15h, Nadia Bilodeau jouera toujours les DJ's aux Hits font le travail, où s'aligneront les traditionnelles «96 minutes de hits». Sur l'heure du dîner, Marie-Josée Gauvin conserve sa tribune MJ le midi.

L'immuable 6 à 6 ne bouge pas à 18h, avec sa rafale de chansons les plus demandées de la journée et les airs en voie de devenir les prochains succès, avec Éric Martel aux commandes du lundi au jeudi et JP Leroux le vendredi.

Caroline Dubois tiendra la barre du Show du soir, de 19h à minuit, où musique francophone, entrevues, demandes spéciales et découvertes locales seront à l'honneur.

Enfin, le week-end, Radio PY, avec Pierre-Yves Lord (samedi et dimanche, de 11h à 16h) prendra son envol pour une quatrième année consécutive, et Pierre Pagé et Bryan Audet seront les animateurs de Debout le week-end! au petit matin (samedi et dimanche, de 6h à 9h).

Bryan Audet sera par ailleurs l'homme de la situation au Décompte Montréal (samedi, de 9h à 11h) et à Génération CKOI (dimanche, de 9h à 11h). Les débuts de soirée du samedi et du dimanche seront l'affaire de Francisco Randez à Party Rock (samedi, de 16h à 19h), La planète des hits (dimanche, de 16h à 18h) et Souper de famille (dimanche, de 18h à 20h).

Enfin, Jean-Philippe Leroux (vendredi, de 19h à minuit) et Mylène Ledoux (samedi, de 19h à minuit, et dimanche, de 20h à minuit) se partageront la tâche au Show du soir week-end et conseilleront les événements à ne pas manquer et les tendances branchées de l'heure.

