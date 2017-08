Surgeon et Lady Starlight à Mutek 2017

ADVERTISEMENT

Le festival de musique électronique et de création numérique a dévoilé mercredi l'ensemble de sa programmation avec l'annonce d'une deuxième vague de spectacles. Cette 18e édition, qui se déroulera à Montréal du 22 au 27 août, rassemblera plus de 120 artistes, dont les performances composeront les 20 programmes de la manifestation.

Le Britannique Max Cooper ouvrira les festivités avec un spectacle audiovisuel marqué sur le thème de la biotechnologie. Une scène extérieure installée sur l'esplanade de la Place des arts sera l'occasion pour le public de découvrir les propositions de représentants venus de Londres, Mexico, Barcelone et Berlin. Ces grandes capitales internationales seront également mises à l'honneur dans le cadre d'un rendez-vous musical célébrant le 375e de Montréal.

Au théâtre du Monument-National, nouveau QG du festival, se tiendra la série A/Visions avec la présentation de Lumière III du Munichois Robert Henke, un projet fusionnant lasers, données et son techno. La salle du Métropolis accueillera un long DJ set exclusif du Canadien Daphni (Caribou) installé au milieu de la piste de danse. Suivrons Drone Activity in Progress, sorte de prestation sonore multiple, Beatrice Dillon, Helm, Sarah Farina, Valeda, You're Me Band, Bambooman et beaucoup d'autres.

L'événement techno love réunira pour la première fois en Amérique du Nord Surgeon et Lady Starlight. Ensuite, place aux tonalités de Zip, DJ allemand et fondateur du label Perlon. Enfin en clôture, le dôme de la SAT invitera les festivaliers pour un voyage autour du monde avec l'Équatorien Nicola Cruz, le Mexicain Murcof et l'Australien Harvet Sutherland.

» Cliquez ici pour tous les détails.

À voir également :