Projet Montréal promet un bain portuaire dans un premier mandat

ADVERTISEMENT

Projet Montréal a accéléré les annonces préélectorales jeudi en promettant de faire avancer rapidement le projet de bain portuaire. Ce legs du 375e anniversaire devait être inauguré en 2016, mais les travaux n'ont pas encore commencé.

Le maire Denis Coderre a promis en mars 2015 que le bain serait installé près du Quai de l'horloge, dans le Vieux-Port. Or, selon une entrevue accordée par Richard Bergeron en 2016 au journal Métro, le projet a dû être revu à cause de préoccupations du gouvernement fédéral concernant la sécurité du bain.

«C'est une question de priorités, affirme la chef de Projet Montréal Valérie Plante. Le meilleur exemple, c'est la Formule E. M. Coderre a décidé il y a moins d'un an que c'était une priorité et qu'il était prêt à chambouler tout un quartier et construire une deuxième piste de course. C'est une question de volonté politique.»

Rappelons que l'idée du bain a été lancée par Projet Montréal en 2014, à l'époque où M. Bergeron était chef du parti. Il a rejoint le maire Coderre en 2016.

Plus de détails à venir.