Le supplément non autorisé à prendre avant l'entraînement « Psychotic » d'Insane Labz a été retiré de la vente et fait l'objet d'un rappel. Il a été vendu dans des magasins de détail en Ontario et au Québec

Selon Santé Canada, le produit peut présenter de graves risques pour la santé.

Les analyses de laboratoire ont révélé la présence de fortes concentrations de caféine et d'autres ingrédients stimulants (hordéine, huperzine et arécoline) non indiqués sur l'étiquette.

Les concentrations élevées de ces ingrédients dans le produit peuvent causer des effets secondaires graves comme des étourdissements, des tremblements, des maux de tête et de l'arythmie, voire des convulsions, des psychoses, des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux (AVC).

Santé Canada conseille aux citoyens de cesser d'utiliser ce produit et de consulter un professionnel de la santé s'ils en ont pris et qu'ils s'inquiètent pour leur santé.