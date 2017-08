«Pour une raison X ou Y» de Boucar Diouf à Télé-Québec

ADVERTISEMENT

Ce n'est pas dans les habitudes de Télé-Québec de diffuser des spectacles d'humour, mais il y a exception quand l'humoriste se nomme Boucar Diouf et que le one man show en question est considéré comme un produit «humoristico-scientifique».

Le mardi 22 août prochain, la chaîne présentera en effet Pour une raison X ou Y, le dernier spectacle de Boucar, qui a également pris la forme d'un livre, lancé plus tôt cet été. L'ex-coanimateur de Des kiwis et des hommes, qui est également auteur et docteur en océanographie, y vulgarise avec beaucoup d'aplomb et de finesse la reproduction humaine, l'identité, l'origine de la vie, à travers des thèmes qui n'ont de prime abord rien de comique, mais que Boucar Diouf met savamment à sa main : la fécondation, l'accouchement, la paternité, la maternité. L'observateur réinvente avec toute sa poésie, dans Pour une raison X ou Y, la manière de traiter des relations hommes-femmes, un sujet pour le moins récurrent en humour.

«On pense souvent à tort que la science est austère et imperméable à la poésie et à l'humour, explique Boucar Diouf. Or, mon expérience personnelle avec ce spectacle m'amène à affirmer qu'il est absolument possible d'accrocher des jeunes et des moins jeunes en leur amenant la science par le canevas de l'humour. Le rire est à mon avis l'instrument le plus efficace pour labourer le cerveau et le préparer de façon ludique à recevoir du sérieux. Ce spectacle est une proposition qui dilate la rate, touche le cœur et stimule l'esprit.»

La tournée Pour une raison X ou Y est une production de QuébéComm, et Boucar Diouf en a offert plus de 200 représentations à guichets fermés depuis 2014. La captation pour la télévision a eu lieu le 18 juin dernier, dans le cadre du Festival ComédiHa! 2017, à Québec.

Pour une raison X ou Y, le 22 août, à 21 h, à Télé-Québec. En rediffusion le 27 août à 21 h et le 28 août à 13 h.

