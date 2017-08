Plaza Saint-Hubert: les travaux retardés à l'automne

ADVERTISEMENT

La Plaza Saint-Hubert attendra quelques mois de plus avant d'obtenir sa nouvelle marquise. Les travaux prévus cet été et l'été prochain ont été retardés à l'automne afin de permettre aux commerçants de profiter pleinement de la saison estivale.

Mercredi, le comité exécutif de la Ville de Montréal a accordé un contrat pour préparer les plans et devis en vue d'importants travaux sur la rue Saint-Hubert. En plus de la nouvelle marquise, emblème important de cette artère commerciale, la Plaza recevra de nouvelles conduites d'égouts et d'aqueducs.

Les élus en ont profité pour souligner qu'un délai a été accordé aux commerçants.

«Il faut souligner l'étroite collaboration de la Ville avec la société de développement commercial et les commerçants. On a pu démontrer que la Ville a la capacité de prendre en considération la réalité du terrain», affirme Lionel Perez, responsable des infrastructures au comité exécutif.

Les travaux sont désormais prévus en plusieurs temps. La marquise sera démantelée dès cet automne sur la portion nord de la Plaza. Pendant que les travaux d'infrastructures s'amorcent sur cette portion, un an plus tard la portion sud sera débarrassée de sa marquise. Les égouts et aqueducs de la portion sud seront remplacés à partir de l'automne 2019.

L'ensemble des travaux devraient être complétés d'ici l'automne 2020. L'ensemble du projet coûtera 49,2 M$.