Netflix Canada augmente ses tarifs mensuels pour tous ses abonnés

Netflix Canada augmente ses tarifs d'un dollar pour tous ses abonnés, anciens et nouveaux.

Le service de base de la populaire plateforme de diffusion en continu passera de 7,99 $ à 8,99 $ par mois, une fois que les clients seront prévenus par courriel, au cours des prochaines semaines. Le service de base n'offre pas la haute définition et ne permet pas de diffusion en continu sur plus d'un écran par foyer.

Les abonnés qui souhaitent visionner des vidéos sur deux écrans en simultané paieront aussi un dollar de plus, soit 10,99 $ par mois. Le tarif du service haut de gamme, qui permet de visionner jusqu'à quatre vidéos par foyer en même temps, et en «ultra haute définition» (4K), sera haussé de deux dollars, à 13,99 $ par mois.

Il s'agit de la première hausse de Netflix en près de deux ans au Canada, et elle ne touche que les abonnés canadiens. L'entreprise explique qu'elle a pris cette décision pour améliorer son offre et ses services. Netflix plaide qu'elle ajoute périodiquement davantage d'émissions exclusives et de films en primeur et qu'elle offre de nouvelles fonctions.

Netflix ajuste habituellement sa grille tarifaire dans chacun des pays en fonction de ce marché précis. En juin, l'entreprise avait ainsi haussé ses tarifs de quelques dollars par mois en Australie, pour «refléter une hausse de taxe».

Le géant américain a aussi investi de fortes sommes au cours des dernières années pour produire du contenu original, notamment la très populaire série House of Cards, et acheter des films dans les festivals à l'étranger. L'entreprise doit aussi faire face à une concurrence croissante sur le marché des droits de diffusion au Canada pour des émissions et des films prisés, ce qui fait augmenter les coûts d'acquisition.

CraveTV, propriété de Bell Média, a ainsi acquis les droits au Canada pour les émissions de Showtime TV et une partie du contenu du site américain de diffusion en continu Hulu. Amazon Prime Video a acheté de son côté les droits au Canada de la populaire série Mr. Robot et ceux d'American Gods, de la chaîne câblée Starz. Netflix a elle aussi acquis les droits au Canada pour de grosses séries américaines, comme Scandal (ABC) ou Riverdale (CW).

Plus tôt cette semaine, la grande chaîne généraliste américaine CBS a annoncé qu'elle voulait investir le marché canadien en y offrant, au début de l'an prochain, sa plateforme de diffusion en continu CBS All Access. Disney a par ailleurs annoncé mardi qu'elle mettrait fin à son entente avec Netflix en 2019 afin de lancer sa propre plateforme de diffusion en continu.

