Le gouvernement Couillard accuse son adversaire caquiste François Legault d'"alimenter la peur" et de manquer de hauteur à propos de l'afflux au Québec de demandeurs d'asile haïtiens en provenance des États-Unis.

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) avait dit mercredi que le Québec "ne doit pas devenir une passoire" et que "les libéraux lancent un très mauvais signal aux migrants illégaux en ouvrant grands les bras".

Le cabinet du premier ministre Philippe Couillard n'a pas mis de temps à répliquer. Jeudi matin, il a transmis une déclaration où il reproche à François Legault de faire preuve d'"un manque flagrant de leadership".

"Monsieur Legault se trompe en cherchant à attiser les inquiétudes que peuvent ressentir les Québécois", affirme un courriel transmis par le responsable des relations médias au cabinet du premier ministre, Charles Robert.

"Il est important de rassurer la population, poursuit-on. Les Québécois s'attendent de leurs leaders politiques qu'ils évitent d'alimenter la peur d'une partie de la population avec des discours alarmistes. Monsieur Legault échoue une fois de plus à ce test en ne proposant absolument rien de concret pour améliorer la situation."

Enfin, les libéraux accusent le chef de la CAQ d'avoir "encore une fois manqué une occasion de s'élever à la hauteur requise pour traiter d'un enjeu humanitaire de premier plan".

Le gouvernement Couillard soutient que le Québec est une société mature et disposant des ressources nécessaires pour faire face à cette situation dans l'ordre et la dignité.

Il a aussi pris la défense du gouvernement fédéral en faisant valoir qu'il contrôle la frontière québécoise et que les demandeurs d'asile qui la traversent de façon irrégulière sont interceptés par les forces policières et pris en charge afin qu'ils puissent formaliser leur demande d'asile.

"Aucun compromis n'est fait sur la sécurité", a-t-on assuré.

Dans un message publié dans sa page Facebook mercredi, M. Legault avait soutenu qu'il y avait "quelque chose de totalement irresponsable dans le discours politique officiel depuis quelques jours. Les libéraux lancent un très mauvais signal aux migrants illégaux en ouvrant grands les bras, comme si le Québec pouvait accueillir toute la misère du monde".

Selon lui, ce discours libéral équivaut à "une invitation à se ruer vers la frontière québécoise sans passer par les douanes".

Or, à son avis, le Québec accueille déjà beaucoup plus d'immigrants que sa capacité d'intégration ne le permet. Les réfugiés qui suivent les procédures établies sont "frustrés" par les Haïtiens qui traversent la frontière sans respecter les règles, tandis que "la générosité et la solidarité des Québécois envers les réfugiés sont ébranlées". Si les responsables politiques ne changent pas d'attitude, "on peut s'attendre à un ressac", a-t-il conclu.

Il faut envoyer un "signal fort" à ceux qui veulent franchir la frontière par des moyens illégaux, selon lequel ils seront refoulés par les autorités.

