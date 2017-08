Kylie Jenner a 20 ans et un style toujours plus osé

ADVERTISEMENT

Ce 10 août 2017, Kylie Jenner fête ses 20 ans, oui 20 ans! À vrai dire on ne saurait plus trop lui donner d'âge tant elle est sous les projecteurs depuis toujours. Retour sur ses tenues parmi les plus osées.

Pour être plus précis, depuis ses 9 ans, la dernière du clan est exposée pour les besoins de la téléréalité «L'incroyable famille Kardashian». Elle lance d'ailleurs sa série à elle « The Life of Kylie ».

La 2e plus riche de la famille

Kylie a le sens des affaires dans le sang et une propension comme ses soeurs aînées à s'exposer sans filtres. Rappelons qu'elle a lancé sa marque de cosmétiques et de prêt-à-porter il y a deux ans déjà. Elle comptabilise plus de 94 millions d'abonnés sur Instagram. Incroyable, mais vrai. Le tout réuni fait d'elle l'une des personnalités les mieux payées du monde selon Forbes - la référence en la matière. Elle aurait empoché plus de 41 millions de dollars cette année!

Son fond de commerce c'est clairement aussi les tenues qu'elle porte, souvent osées, pour ne pas dire carrément dénudées - et qu'elle partage sur Instagram. Parce que côté style, Kylie aime les transparences, les looks déchirés, les micro robes, bref tout ce qui peut dévoiler son anatomie travaillée à l'image de l'aînée Kim K.

