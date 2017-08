Deux nouveaux documentaires signés Claire Lamarche

ADVERTISEMENT

Claire Lamarche proposera deux nouveaux documentaires à Télé-Québec, les 17 et 31 août prochains.

D'abord, dans Mourir, c'est la vie, la grande intervieweuse ira à la rencontre d'individus confrontés à la mort prochaine ou récente d'un proche, explorera différentes façons de vivre un deuil, scrutera la place qu'occupe la mort dans notre société et s'intéressera à la disparition progressive des rituels funéraires et les répercussions qui en découlent. Des témoignages de DJ Champion et Marie Laberge, qui ont vu la Grande Faucheuse de près, et Anne-Marie Séguin (décédée en août 2016, interviewée avant son départ) apporteront aussi une dimension supplémentaire à cette respectueuse étude.

Télé-Québec promet, avec Mourir, c'est la vie, une réflexion empreinte de beauté et de lumière, et pas du tout sensationnaliste, qui nous aidera à percevoir autrement cette douloureuse réalité qu'est la mort.

Puis, alors qu'une nouvelle disparition d'Anthony Cliche, ce pompier affecté d'un syndrome de stress post-traumatique depuis qu'il a combattu la tragédie de Lac-Mégantic, en 2013, défraie de nouveau les manchettes (il vient finalement d'être retrouvé), Claire Lamarche s'apprête à dévoiler Police ou psy?, une observation sur les «tâches connexes» qui dérivent désormais du métier de policier, et qui s'apparentent un peu à ce que vit ce jeune homme.

Car, aujourd'hui, les agents de la paix n'ont plus seulement le mandat de débusquer et arrêter les criminels : les policiers doivent également gérer des situations de crise liées à la maladie mentale, à l'itinérance, à l'isolement et à la détresse humaine... et vivre avec les conséquences de ce «deuxième» boulot. Les services de police des grandes villes sont aux prises avec la montée des besoins en termes d'interventions psychosociales. Police ou psy? nous entraînera sur le terrain, à Montréal et à Québec, et détaillera avec minutie comment les intervenants spécialement formés arrivent à mélanger travail social et ordre public et éviter que les cas de chaos ne dégénèrent. On voit avec quel doigté Nadine Legrand (Magalie Lépine-Blondeau) traite ses dossiers et leurs acteurs dans District 31 ; or, ici, ça ne sera pas de la fiction, mais bien la «vraie vie»!

Mourir, c'est la vie, le jeudi 17 août, à 21 h, et Police ou psy?, le jeudi 31 août, à 20 h, à Télé-Québec. Les deux émissions sont une production de Lamarche à Vélo, la maison de production de Claire Lamarche, Stéphanie Couillard et Valérie Bissonnette (qui avait aussi concocté Bébé miraculé, qu'on peut encore regarder ici), et sont diffusées dans la série Voir autrement.