9 excellents produits d'ici à mettre sur votre plateau de charcuteries

Quand vient le temps de recevoir des amis, quoi de mieux que la conviviale (et pas trop compliquée) formule du plateau de charcuteries. Pour concurrencer les restos et épater la galerie, voici une liste de produits québécois à glisser fièrement sur votre planche.

Jambonneau fumé - Les Viandes biologiques de Charlevoix

C'est bio, sans nitrite ni phosphate, et à teneur réduite en sel! En plus de tout ça, c'est délicieux. On ne se passe plus des charcuteries haut de gamme Viandes biologiques de Charlevoix, et tout particulièrement du jambonneau fumé. Tendre, délicat, juste assez salé avec un agréable goût fumé, il satisfait tout le monde à coup sûr.

L'entreprise familiale - qui élève poulet et porc sans antibiotiques ni hormones de croissance - vient d'élargir encore une fois sa gamme de produits. Elle commercialise depuis quelques mois de la tête fromagée, et du boudin de porc, dont un aux pommes, noisette et sirop d'érable.

Prix variables selon les détaillants. (Plus de 400 points de vente au Québec)

Confit d'échalotes françaises au balsamique de framboises - La Belle Excuse

Élaboré à partir de vin fortifié du vignoble de La Belle Excuse et de leur vinaigre de framboise, ce confit saura vous charmer par sa finesse. Il ajoutera une belle touche sucrée et poivrée à votre plateau de charcuterie.

13,95$ pour le format de 212 ml. Disponible dans tous leurs points de vente.

Chutney aux pommes - Preservation Society

Preservation Society

Toujours un succès sur le plateau de charcuteries ou de fromages. Sa saveur aigre-douce, sucré-salé et sa finale épicée s'accorde avec presque tout et surprend les papilles à chaque bouchée.

Disponible en ligne ou à quelques points de vente à Montréal http://preservationsociety.ca/fr/stockists/ (Vérifiez les réserves avant de partir)

Rillette de volaille au citron et olives vertes - Première Moisson

Première Moisson

Une petite visite au rayon charcuterie de Première Moisson vous donnera envie de partir avec tous les pâtés, rillettes, foie gras disponible en vrac. Choisissez l'épaisseur du morceau qui vous convient. Ils le tranchent devant vous.

On a particulièrement craqué pour celui au citron et olives vertes. Fait avec de la dinde et du gras de beau, on ressent les morceaux de viande et de citron en bouche tout en appréciant son goût salé. Les saveurs vous surprendront.

Disponible dans toutes succursales Première Moisson

Coppa piquantée bio - Rheintal

Rheintal

C'est toujours une bonne idée d'ajouter de la coppa à votre plateau, et encore plus si elle est bio. Il s'agit en fait de l'échine de porc salée, séchée et affinée. Ce qui rend celle de du bioproducteur québécois Rheintal, c'est qu'on y ajoute des épices. Elle devient donc super aromatique. Le poivre et le piment dominent. Ça partira vite!

Disponible à la ferme et dans quelques points de vente.

Terrine de canard et foie gras aux figues - Gibiers Canabec

Gibiers Canabec

On le retrouve dans beaucoup d'épiceries aux côtés de produits moins fins, mais il supplante tous ses voisins. Sa texture est délicate et quand on touche la partie foie gras, c'est tout simplement divin.

5,99$ - Disponible chez IGA, Métro, Avril, Pasquier, Adonis, Bourassa, Le Frigo et quelques boucheries.

Saucisson Lawrence aux épices à steak - Pork Shop

On aime particulièrement les produits originaux et goûteux de l'entreprise montréalaise Les Charcutiers Pork Shop. Le Lawrence attire notre attention avec ses notes de coriandre, de poivre, d'ail, chili broyé et laurier.

Qui n'aime pas les épices à steak sérieusement?

L'entreprise offre une boîte découverte avec cinq saucissons pour 49$ en ligne.

En vente dans tous les IGA du Québec et du Nouveau-Brunswick.

Bombonnette de canard fumée - Les Cochonnailles

Les Cochonnailles

Bon, soyons clairs, on aurait pu piger dans tout ce que font Les Cochonailles, tant leurs fins produits artisanaux sont tous appétissants. Mais notre attention a récemment été attirée vers l'une de leurs nouvelles créations : la bombonnette de canard fumé. Il s'agit de deux magrets de canard assaisonnés et massés comme un jambon, légèrement fumés au bois d'érable et cuits. Le goût et la texture sont franchement surprenants. On dirait presque un jambon, mais avec une chair plus rougeâtre. On en veut sur notre plateau pour impressionner les invités.

Psst : On vous conseille la crème brulée au foie gras si jamais il vous reste de la place pour le dessert.

Découvrez leurs points de vente.

Saucisson sec Noisette & muscade - Les Viandes biologiques de Charlevoix

Un saucisson très doux avec une belle présence de noisette qui s'accompagne bien avec des charcuteries ou fromages au goût léger. Si vous avez le goût de quelque chose de plus puissant, tournez-vous vers le chorizo épicé. Tous les deux des délices.

Prix variables selon leurs détaillants. (Plus de 400 points de vente au Québec)

Il ne reste plus qu'à accompagner le tout de marinades, comme des cornichons, et d'olives pour une touche acide ou amère.

Bon appétit!