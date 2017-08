ADVERTISEMENT

Ce texte a initialement été publié sur les Nerds.co.

Que vous venez d'emménager dans votre nouvel appart ou que vous y soyez depuis déjà un moment, il se peut que vous ayez choisi la localisation plutôt que l'espace! Mais, vous n'avez pas à vous en faire, peu importe la grandeur de votre logis, il existe une tonne de trucs pour lui donner une impression de grandeur.

Les miroirs

Les miroirs permettent de donner l'illusion que la pièce se poursuit. Si vous en disposez quelques-uns à des endroits stratégiques dans votre appartement, ça fera toute la différence! Par exemple, vous pouvez en disposer un au fond d'un corridor étroit: il donnera l'illusion que le corridor est plus grand qu'il ne l'est vraiment et, par le fait même, une impression de grandeur à votre appartement!

L'éclairage

L'idéal pour donner une impression de grandeur à une maison ou un appartement, c'est d'avoir une forte luminosité naturelle. C'est connu, plus une pièce est sombre, plus on a l'impression d'y être à l'étroit. L'idéal est de laisser passer la lumière, surtout dans les espaces communs et ouverts. Par exemple, dans votre salle à manger, privilégie un rideau qui laisse passer la lumière, même chose pour la cuisine et le salon. Puis, vous n'avez pas la chance d'avoir un appartement très lumineux, vous pouvez tout de même tricher avec les couleurs de votre appartement; notre prochain point!

Les couleurs

Un mur noir c'est beau, mais ça peut donner l'effet que la pièce est plus petite. Si, au contraire, vous cherchez un effet de grandeur, favorisez des couleurs plus pâles. Même que de notre côté, on a opté pour le blanc partout et, honnêtement, ça fonctionne vraiment. Des murs blancs donnent un effet plus lumineux. Par contre, si vous tenez absolument à avoir une petite touche colorée (ce n'est pas pour tout le monde les murs blancs), vous pouvez mettre l'accent sur un mur stratégique (par exemple, le mur de la télévision) en peinturant une bande de couleur plus vive qui ira jusqu'au plafond sans toutefois couvrir tout le mur.

Le minimalisme

Le minimalisme est utilisé un peu à toutes les sauces ces temps-ci, mais ici, il est utilisé dans le sens où moins il y aura de meubles et de bébelles encombrant l'espace, plus votre appartement semblera grand. En plus, en privilégiant un décor épuré, ça vous coûtera un peu moins cher en décoration et en meubles! N'est-ce pas merveilleux?

La dimension des meubles

Maintenant que vous savez que moins il y a de meubles, plus on a l'impression qu'il y a de l'espace, il faut aussi que vous sachez que la sélection des meubles peut jouer un rôle crucial. Faites le test, allez dans un grand magasin et regardez les canapés, ils semblent tous très petits? Et bien, c'est une illusion! Une fois dans votre petit appartement, nous pouvons vous garantir qu'ils sembleront énormes! Alors, si vous voulez donner une impression de grandeur, choisissez plutôt des meubles de plus petite taille. Par exemple, si votre salon est très petit, n'optez pas pour un canapé à angle, on aura l'impression d'étouffer en le regardant!