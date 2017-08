5 règles pour une peau en beauté de l'été à la rentrée

ADVERTISEMENT

Le chlore, l'eau salée et la crème solaire mènent la vie dure à notre peau. Afin de conserver une jolie peau et un teint doré à la rentrée, voici quelques astuces imparables.

Éviter les produits superflus

Pendant une semaine on met de côté son fond de teint préféré afin de laisser sa peau respirer. Certes cela peut être compliqué d'assumer ses rougeurs et ses petites imperfections, mais on mise sur notre hâle d'été pour assumer sa peau sans correction.

Adopter des soins plus doux

Après des semaines à appliquer de nombreux soins quelques petites imperfections (boutons, inflammations et sensibilité accrue) peuvent pointer le bout de leur nez. Donc pour apaiser l'épiderme et retrouver son équilibre on opte pour des soins hypoallergéniques et adaptés aux peaux sensibles.

Hydrater en profondeur

Après les agressions de l'été, la peau a généralement besoin d'être réhydratée en profondeur. Pour la journée, une base bien hydratante et adaptée à son type de peau suffit à redonner à l'épiderme tout son confort et son éclat. Le soir, on veille à ne pas négliger l'antiride afin de réduire les éventuelles marques apparues avec le soleil.

Nettoyer avec bienveillance

Pour les peaux sensibles et sèches fragilisées, on évite les savons agressifs et on se démaquille préférentiellement avec des laits nettoyants ou des lotions micellaires. Pour finaliser le nettoyage tout en douceur, on pulvérise une brume d'eau thermale apaisante.

Purifier avec des masques

Avec la belle saison, sur les peaux grasses et mixtes multiplient les imperfections et ont tendance à briller. Un contrecoup du soleil qu'il est possible d'atténuer dès la rentrée en usant régulièrement de masques purifiants. On privilégie les masques à l'argile, plus doux pour l'épiderme.

À VOIR AUSSI