Victoria Beckham furieuse d'être utilisée comme icône de mode anorexique

Victoria Beckham n'est pas du genre à se laisser faire, mais alors pas du tout! L'ex Spice Girl est carrément furieuse cette fois-ci. Pourquoi? Voici l'histoire pour le moins rocambolesque.

Un restaurant anglais de vente à emporter intitulé Sidhu's Fish & Chips n'a rien trouvé de mieux que d'utiliser l'image de Victoria Beckham accolé à sa nouvelle pizza comme le raconte le MailOnline. En résumé derrière ses véhicules de livraison, on peut voir: un dessin de la silhouette de Victoria Beckham en bikini, silhouette ultra mince pour ne pas dire squelettique, mangeant une pomme et arborant une écharpe qui dit «Icône de mode anorexique. » Et à côté du dessin, une pizza toute garnie et ce slogan: «Notre nouvelle pâte fine Victoria Beckham, seulement de 2 mm !»

Le plus fou?

Cela fait 3 ans que le fameux restaurant utilise cette publicité jusqu'à ce que Marg Oaten, cofondatrice de SEED - un organisme anglais s'occupant de personnes souffrant de troubles alimentaires - s'en mêle. Selon elle, cette publicité banalise l'anorexie. Aucune mention concernant l'image détournée de Victoria Beckham, mais bien d'une éventuelle incitation à la minceur.

Du côté de Victoria Beckham

Cette publicité a été très mal prise et même qualifiée de diffamatoire! Pas étonnant disons-le clairement. Victoria Beckham a exigé que la publicité soit retirée et que la compagnie fasse des excuses publiques - ce qui a été fait.



@victoriabeckham hi we would like to appologise if we caused any genuine hurt by using your name on our pizza van.no harm was meant x