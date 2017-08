ADVERTISEMENT

Patrice Robitaille était de passage aux Échangistes mardi soir et il en a profité pour revenir sur les fausses rumeurs concernant une possible liaison amoureuse entre lui et Julie Le Breton. En effet, Patrice et Julie se retrouvent souvent sur les mêmes projets et ceci a fait démarrer la machine à rumeurs à maintes reprises.

Patrice a encore une fois tenu son point sur le fait qu'ils ne sont pas en couple, visiblement mal à l'aise devant les taquineries des deux collaborateurs Alex Perron et Jean-Sébastien Girard. «Julie est en couple et je suis en couple», a-t-il dit fermement. «On en entend beaucoup parler. C'est plus les médias qui en font une grosse affaire, mais nous autres on est juste privilégiés de travailler sur des beaux projets et on est vraiment chanceux, on travaille sur plein de projets qui marchent», a-t-il renchéri.

Patrice et Julie ont d'ailleurs commencé le tournage d'un nouveau film dans lequel ils interprètent un couple de professeurs de philosophie, parents d'un jeune garçon à problème. Pour pousser leur jeune à prendre du recul et terminer son secondaire, le couple loue une maison de campagne loin de tout. Durant cet été, le jeune garçon fera une rencontre qui changera le cours de sa vie.

A post shared by Julie Le Breton (@julebreton) on Aug 7, 2017 at 6:29am PDT

