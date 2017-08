La CAQ craint que la frontière du Québec ne devienne une «passoire»

ADVERTISEMENT

QUÉBEC – Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, a l'impression que la frontière du Québec est devenue une « véritable passoire » devant l'afflux de migrants haïtiens des derniers jours.

« Mais il y a quelque chose de totalement irresponsable dans le discours politique officiel depuis quelques jours, a-t-il critiqué sur Facebook. Les libéraux lancent un très mauvais signal aux migrants illégaux en ouvrant grands les bras. Pour tous les migrants potentiels, ce discours libéral officiel équivaut à une invitation à se ruer vers la frontière québécoise sans passer par les douanes. »

S'il précise que le sort des réfugiés qui fuient la guerre en Syrie ou des cataclysmes naturels en Haïti ne laisse pas indifférent, le chef de la CAQ invite les élus à ne pas prendre de décisions « sous le coup de l'émotion ou de faire des déclarations qui peuvent s'avérer néfastes au bout du compte ».

« Analysons la situation froidement et lançons un signal fort à ceux qui seraient tentés de franchir la frontière illégalement. Incitons-les à faire une demande en bonne et due forme comme les autres demandeurs d'asile et avertissons-les que s'ils franchissent la frontière illégalement, ils seront tôt ou tard rattrapés par les autorités et possiblement refoulés hors du pays », ajoute-t-il.

Devant la situation actuelle, M. Legault craint qu'on puisse s'attendre à un « ressac ». Il prédit que « l'attitude de générosité et de solidarité des Québécois envers les réfugiés » sera « ébranlée » si les dirigeants politiques ne changent pas d'attitude.