ADVERTISEMENT

Pour son anniversaire, le magazine Vogue a décidé de consacrer sa couverture et son sujet principal à l'actrice Jennifer Lawrence.

Dans un long reportage de Jason Gay, capturé entre trois séances photos et une peinture de la comédienne pour le magazine, elle évoque sa façon de vivre et surtout son prochain film Mother! réalisé par celui avec lequel elle partage désormais sa vie, Darren Aronofsky, à qui l'on doit notamment Black Swan ou moins récemment Requiem for a dream.

Leur relation, dévoilée par les indiscrétions de la presse depuis quelques mois, était jusqu'alors gardée secrète. C'est la première fois que Jennifer Lawrence en parle ouvertement. "Quand j'ai vu le film, je n'ai cessé de me dire à quel point il était brillant", dit-elle à propos du réalisateur avant d'ajouter : "J'ai déjà vécu des relations, mais j'étais toujours dans le flou. Avec lui je ne suis jamais dans le flou", confie la comédienne de Hunger Games.

L'éloge de son compagnon n'est pas terminé. "D'habitude je n'aime pas les gens qui ont fait Harvard parce qu'en seulement deux minutes de discussion elles ne peuvent pas s'empêcher de dire qu'elles ont fait Harvard. Lui n'est pas comme ça", se réjouit-elle.

Si Darren Aronofsky ne rappelle pas sans cesse ses études prestigieuses, il ne peut en revanche pas s'empêcher de faire une réflexion à sa petite-amie concernant ses goûts télévisuels. À noter que Jennifer Lawrence adore L'incroyable famille Kardashian. "Il trouve ça tellement décevant", avoue-t-elle au journaliste de Vogue en riant.

Mais la jeune femme de 22 ans sa cadette ne se laisse pas faire. Après une scène très intense sur le tournage de Mother! lors de laquelle la comédienne a terminé en hyperventilation et avec une côte fêlée, son amoureux lui aurait annoncé que l'action était hors champ et qu'il fallait se remettre au boulot, ce à quoi Jennifer Lawrence a répondu dans un langage des plus fleuris : "Va te faire foutre".

The September issue has arrived, starring #JenniferLawrence on four different covers! See them all: https://t.co/Duz96zGsck pic.twitter.com/cM9o9DxWSQ — Vogue Magazine (@voguemagazine) August 9, 2017

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

VOIR AUSSI: