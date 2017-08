Jean-Sébastien Girard et Louise DesChâtelets, nouveau duo aux Gémeaux

ADVERTISEMENT

Un nouveau duo aussi improbable que rigolo prendra la tête de la Soirée des artisans et du documentaire, la première remise de statuettes du Gala des Prix Gémeaux, le jeudi 14 septembre. Louise DesChâtelets et Jean-Sébastien Girard seront les hôtes du banquet où seront célébrés 421 finalistes (artistes, artisans, techniciens, documentaristes) dans 50 catégories de «métiers» de la télévision, du documentaire et des médias numériques.

Le mariage Girard-DesChâtelets vous fait froncer les sourcils? Sachez que la comédienne et l'animateur ont déjà croisé le fer à quelques reprises dans leur vie professionnelle et entretiennent une formidable complicité, qui plait beaucoup au public. Il fallait entendre le «Va donc chier, toi!» très incarné, lancé par Louise DesChâtelets à Jean-Sébastien Girard, lors de l'événement Jean-Sébastien reçoit, aux derniers Rendez-vous du cinéma québécois pour prendre la pleine mesure de l'humour qui habite le tandem. Qui plus est, Louise DesChâtelets et Jean-Sébastien Girard feront équipe dans la nouvelle saison des Dieux de la danse, à Radio-Canada.

Anaïs Favron remet ça

On savait déjà depuis un moment qu'Éric Salvail et Jean-Philippe Wauthier enfileront pour une deuxième année consécutive (troisième dans le cas de Salvail) leurs habits chics de maîtres de cérémonie du Gala des Prix Gémeaux, qui en sera à sa 32e édition le dimanche 17 septembre, à Radio-Canada.

La fête sera précédée de l'Avant-Gala, que mèneront Claudine Prévost et Herby Moreau à compter de 19h30, aussi sur les ondes de Radio-Canada. Les deux amis resteront ensuite en poste pour l'Après-Gala, qui s'amorcera une fois le rideau tombé sur les mondanités.

La même journée, en après-midi, Anaïs Favron remettra ça pour une troisième fois aux commandes de l'Avant-Première des Prix Gémeaux. La célébration sera retransmise à ARTV dès 14h30, en direct de la Grande-Place du Complexe Desjardins, où le public aura d'ailleurs le loisir d'assister aux festivités à partir d'espaces réservés. 62 trophées seront décernés au cours de l'Avant-Première, devant un parterre de 515 finalistes issus des créneaux de la réalisation, des textes, de l'animation, de l'interprétation, des émissions ou des médias numériques.

Quant à la Soirée des artisans et du documentaire, elle n'est diffusée nulle part pour le grand public.

Pour savoir quelles récompenses seront octroyées à la Soirée des artisans et du documentaire, à l'Avant-Première et au Gala des Prix Gémeaux, ainsi que la liste complète des nommés, consultez le site web officiel de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision (ACCT). Cette année, la comédie Lâcher prise et la série Les pays d'en haut partent favoris dans la course.

