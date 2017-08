Impact: Ballou Tabla présente ses excuses après avoir raté deux entraînements

Après avoir raté deux jours d'entraînement, le milieu de terrain Ballou Tabla était de retour au Centre Nutrilait mercredi et il a présenté ses excuses aux membres de l'Impact de Montréal et aux partisans de l'équipe.

Ballou avait raté une séance de remise en forme lundi, puis avait préféré rester chez lui mardi à la place de s'entraîner avec ses coéquipiers, apparemment frustré par la décision du club de rejeter une offre de transfert de la part d'une formation européenne.

Âgé de 18 ans, Ballou a publié un message d'excuses sur les réseaux sociaux, mercredi. Il n'a cependant pas rencontré les membres des médias après s'être entraîné en solitaire.

«Je tiens à m'excuser auprès de mes coéquipiers, de mes entraîneurs, de l'organisation de l'Impact, et aux supporters pour mon geste, a-t-il mentionné. Oui, j'ai de l'ambition et je veux aller au plus haut niveau dans ma carrière, mais je suis conscient que j'ai une entente avec mon club actuel que je dois respecter. Je n'ai jamais voulu être une source de distraction et je continue tous les jours d'avoir le désir d'aider mon club à atteindre ses objectifs.»

La controverse a éclaté lundi, quand le réseau ESPN a rapporté que Ballou et son clan étaient insatisfaits des efforts de l'Impact pour favoriser un transfert vers l'Europe. ESPN mentionnait qu'une source avait affirmé que l'Impact avait rejeté les avances de plusieurs formations.

Mardi, le directeur technique de l'Impact, Adam Braz, a martelé qu'une seule offre avait été reçue, puis rejetée puisqu'elle n'était «pas sérieuse». Braz a précisé que l'offre était venue de la part d'une équipe évoluant dans une ligue européenne de deuxième division.

Ballou a raté le dernier match de l'Impact, samedi dernier, en raison d'une blessure à un genou. Natif de la Côte d'Ivoire ayant grandi à Montréal, Ballou a inscrit deux buts en 16 matchs en MLS cette saison et a ajouté un but en trois matchs en Championnat canadien.

Son contrat actuel avec l'Impact arrivera à échéance à la fin de la campagne 2018. L'équipe détient toutefois des options pour les trois saisons suivantes.