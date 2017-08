ADVERTISEMENT

La réputation du bar l'Abreuvoir et de sa terrasse n'est plus à faire. Mais pour ceux qui ne le savaient pas encore, sachez qu'on peut y casser la croûte aussi sans se vider les poches. Mardi soir avait lieu la présentation d'un tout nouveau menu aux influences multiples.

On y retrouve, entre autres, un copieux nachos mexicain au chorizo frit, maïs sauté, cojita, lime et coriandre couvert de Monterey jack, des buns vapeur coréen bao au flanc de porc, un sandwich jamaïcain au pulled pork dans lequel on y insère un ananas rôti puis une poutine poulet frit et bacon des plus cochonnes.

À boire, c'est super abordable côté bière sinon il y a les pichets de sangrias et cocktails disponibles à 26$. On craque pour le El Toro Rosa (Red Bull Summer Edition, Tequila Sauza, pamplemousse, citron, sirop simple et soda, ou encore la Sangria blanche rehaussée à l'Aperil et fruits de la passion.

Voyez toutes les belles personnes qui étaient présentes pour le lancement festif qui y avait lieu, bien sûr, sur la terrasse :

Ça vire toujours autant sur la terrasse de l'Abreuvoir!

Psst : La terrasse est couverte par un auvent en cas d'orage. Et à l'automne et au printemps, des unités de chauffage sont installées pour profiter de l'espace plus longtemps. Sinon, il y a aussi le bar avec son ambiance de style pub et un club au sous-sol.

