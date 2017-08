Épuisé, Bernard Adamus annule sa prochaine tournée

ADVERTISEMENT

Bernard Adamus a annoncé par l'entremise de sa page Facebook qu'il annulait sa tournée «En Threesome, svp!». L'auteur-compositeur-interprète devait donner pas moins de 30 spectacles tout au long de l'automne aux quatre coins du Québec.

«Je me suis réveillé presque 1000 shows plus tard et une voix en moi me disait un message ben clair : "Bob y est temps que tu te fermes la trappe pour un temps pis vite à part de t'ça", vite avant de tout brûler, vite avant de perdre le principal, vite avant de plus en avoir le goût...», confie-t-il.

«Il est grand temps pour moi et ma santé de me retirer un peu et d'aller voir ailleurs si j'y suis pas. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur et que vous serez compréhensives et compréhensifs à mon égard.»

Avant de prendre cette pause, Bernard Adamus se produira le 12 août au Festival international des rythmes du monde de Saguenay, le 19, à Amos, le 25, à Beauharnois, et le 26, à Saint-Jérôme.

