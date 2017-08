72 h trépidantes à Taïpei ou une expérience sensorielle du tonnerre

ADVERTISEMENT

Cette île mystérieuse et empreinte d'exotisme, avec ses paysages composés de pics dissimilés, de montagnes embrumées et d'une pléiade de gratte-ciels, régale les visiteurs avec son esprit urbain passé au prisme asiatique. Cette capitale est affranchie d'une position hégémonique sur le reste de la République de Chine... Son nom est Taïpei et « la belle », comme les Portugais l'appelaient, est d'une modernité et d'un charme phénoménaux, en plus d'être la capitale mondiale du design en 2016.

Une expérience sensorielle du tonnerre vous attend.

S'y rendre

L'été est à éviter pour un séjour sur cette île tropicale non loin des Philippines, car les températures y montent en flèche : 47 C en moyenne avec le facteur humidex. L'été marque aussi le début de la saison de la mousson et des typhons dans ce coin de paradis encore fort méconnu. Un vol sans escale de 14 heures au départ de Toronto est offert avec Eva Air. Avant votre arrivée, veillez à vous procurer assez de petites coupures afin de pouvoir tout payer en espèces car là-bas, les cartes de crédit ne sont pas... monnaie courante. Dichotomie entre modernité et moyens de paiements? Tout à fait! Cela dit, le pays est archi sécuritaire, propre et sanitaire et les habitants, eux, sont chaleureux, polis et affables. Misez à doter votre téléphone intelligent du logiciel Google Translate, car si l'anglais est parlé plus fréquemment qu'au Japon, il l'est toutefois moins qu'en Thaïlande.

Sur place

« Le dragon asiatique » carbure à toute vitesse et ses prouesses architecturales en jettent, que ce soit ses bouches de métro futuristes ou ses monuments franchement ahurissants tels que le perforé TED Taiwan Technology Entertainment & Design Center ou le EcoARK. Il n'est demeure pas moins que LE socle du volet architectural – dont ses boutiques de luxe et son resto étoilé sont plébiscités par les chalands – demeure Taipei 101. L'ancien centre financier de la cité comporte 101 étages – et 5 sous-sols. Ce symbole de la Taïwan moderne fut le plus haut monument au monde jusqu'en 2010 et sa tour d'observation à 360 degrés offre une vue imprenable sur les environs – ainsi que les montagnes jouxtant son centre-ville, qui apparaissent subitement minuscules. Ouf!

Grâce à sa boule de stabilisation immense (un mécanisme notamment utilisé dans les tours Petronas et le Burj Khalifa), cette tour est conçue pour faire face aux typhons et séismes qui frappent annuellement cette zone de l'océan Pacifique.

Pour des échoppes charmantes de facture artisanales et faisant honneur au patrimoine culturel, on file tout droit vers SongShan Culture and Creative Park dans le district de Xinyi . Non seulement le site est magnifique avec ses pamplemoussiers, mais l'offre proposée l'est également. On craque pour le label iclea x bag. Très hispter!

On s'active en visitant les nombreux temples de la capitale et ses étals maraichers. Plusieurs d'entre eux sont à proximité de la vieille ville de Taipei. Il faut sillonner la rue historique de Deehua, dans le mythique district de Da Dao Cheng, pour terminer sa route au temple des amoureux, Xia-Hai City God Temple. Ensuite, l'on en profite pour visiter le sublissime et impressionnant temple Lunghsan. Offrandes, encens, clochettes, des murs couverts d'orchidées luxuriantes, le spectacle en met plein aux yeux... Le mémorial Tchang-Kaï-chek, situé sur la place de la Liberté, rend honneur au premier président de la République de Chine. Le hall principal accueille une imposante statue de bronze. Le tout vaut le détour.

Après avoir foulé autant de bitume, on ne manque pas de se payer LE meilleur massage de pieds de toute l'Asie (environ 30$ pour 60 minutes) – car l'île entière est réputée pour sa vigoureuse spécialité.

On mise sur le quartier de Xinyi pour entamer la vie nocturne si l'on souhaite pister les beautiful people et les établissements à la mode. La rue Shuangcheng, elle, recèle de pubs et de bars. Avec ses enseignes flamboyantes, lanternes de couleur rubis et rues parfumées d'arômes, musique et bars à karaokés, elle séduit moult voyageurs.

Se régaler

Le bubble tea est originaire de Taiwan et partout sur l'île, le café est particulièrement remarquable. Ainsi, le café glacé – tout comme la Taiwan Beer, n'ont pas leur pareil pour rafraîchir!

S'attabler au deuxième étage du South Street Delight pour un service de thé traditionnel et des gourmandises exquises tel que le célèbre gâteau à l'ananas, omniprésent dans cette contrée.

Les foules se précipitent aux portes de Din Tai Fung, le meilleur restaurant de dumplings au pays. Sa spécialité est sans conteste le xiaolongbao (ravioli vapeur farci d'un hachis de légumes, viande ou fruits de mer). Avec sa cuisine ouverte et sa grande salle lumineuse, cette adresse de la Tour 101 a tout pour plaire aux palets conservateurs nord-américains – comme les plus aventureux. À noter que Din Tai Fung est une chaîne étoilée (si, si!) et abordable, qui plus est!

Un must : prendre le repas du soir au Grand Hotel, un grandiose hôtel à l'architecture chinoise traditionnelle surplombant la ville. Rien que le lobby vaut le détour, avec ses colonnes rouge sang et son piano. Aussi dramatique que ses dumplings à l'étuvée sont succulents!

Finir la soirée dans l'un des marchés de nuit de la citée pour une immersion totale! Une rue est alors fermée aux voitures et prise d'assaut par les étales de cuisine de rue et marchands ambulants. Les habitants en profitent alors pour faire des emplettes à prix doux et pour se régaler de calmars grillés, de jus de canne à sucre, de sucreries et autres spécialités locales – l'offre est ahurissante.

Excursion de jour

Un must : mettre le cap sur Jiufen et Shifen, à 70 minutes de route de la capitale. Jiufen, village pittoresque à flanc de montagne, abrite une chute d'eau surnommée Golden Waterfall. Échoppes bordées de lanternes, ruelles qui serpentent, Jiufen a tout pour séduire!

Rendez-vous en fin de journée dans l'une des plus anciennes rues de Shifen, dans une partie historique de la citée. Ce bourg, fondé par les Japonais lors de l'occupation, est un chouchou des touristes et des amoureux de par ses chutes d'eau spectaculaires, ses charmants chemins de fer où les amants lancent dans le ciel des lanternes, en se faisant gage d'un amour éternel. Scène mémorable qui définit Taiwan à elle seule...

Où prendre ses quartiers

Le Grand Mayfull Taipei offre tout le nécessaire afin d'esquiver le quotidien. Un 5 étoiles de facture contemporaine doté de plusieurs restos impeccables – et d'une pâtisserie - , mais aussi, de la plus luxueuse piscine extérieure en ville! À partir de 241$ la nuitée.

Sinon, le fameux Grand Hotel, où plusieurs productions cinématographiques ont eu lieu, offre un dépaysement et un confort certain. À partir de 159$.

Taïpei : la prochaine destination tendance!