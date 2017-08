ADVERTISEMENT

Le savoir-faire des Québécois en cuisine est encore une fois applaudi. Six restaurants de la Belle province - dont cinq à Montréal - font partie de la liste des meilleures nouvelles tables au Canada d'Air Canada.

Parmi les nommés, on retrouve le petit frère du Bouillon Bilk, le Cadet, situé au Quartier des spectacles où on encense notamment la carte des vins qui tire sur le nature et l'ambiance.

Le petit frère de l'autre 🥂✨ #cadet #bouillonbilk #montreal #montrealfoodie #montrealfood Une publication partagée par Béa 💁🏻 (@beatrice.stella) le 31 Mars 2017 à 10h13 PDT

Puis est complimenté le LOV qui vient d'ouvrir son deuxième restaurant au menu végé original au centre-ville de Montréal. L'endroit "fait dans le chic grano", écrivent les critiques qui approuvent aussi le décor et les cocktails.

Ils vantent aussi les plats du petit nouveau dans le Mile Ex, le Marconi. Ici, ils ont aimé le carpaccio de bison, le fait que la gaspacho soit versée devant le client, à table, et qu'on y serve un rosé québécois des plus vifs.

Moleskine fait aussi partie du lot. Y est apprécié notamment son espace sur deux niveaux qui offrent tous les deux une "aventure" différente. Plus décontracté en bas et "sérieux" sur la mezzanine.

Le bar péruvien Tiradito attire aussi l'attention avec son emblématique aigle en néon puis ses plats empruntés à la gastronomie japonaise. On nous dit de ne pas passer à côté du namesake tiradito, un sashimi de thon arrosé d'une sauce miso piquante.

Sinon, on se transporte du côté de Québec au Battuto qui, selon les auteurs de la liste, est "l'adresse la plus branchée de la Vielle Capitale". Semblerait aussi qu'il faut s'installer au comptoir pour zieuter ce qui se passe en cuisine et essayer les pâtes du jour.

Voyez aussi les 25 meilleurs restos canadiens de l'année dernière :