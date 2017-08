Une voiture électrique à moins de 10 000 $

Nous parlons beaucoup de voitures électriques, mais le segment demeure relativement stagnant au chapitre des ventes et des parts de marché.

La réalité est que les consommateurs ne courent pas vers les véhicules à moteur électrique, même avec des incitatifs gouvernementaux alléchants, un réseau de bornes de chargement de plus en plus développé et des modèles dotés d'une bien meilleure autonomie.

Peut-être que la Baojun E100 pourrait aider? Dévoilée en Chine à la fin du mois de juillet, la Baojun E100 est le fruit d'une collaboration entre General Motors et les manufacturiers chinois SAIC et Wuling Motors. Ah, elle reprend le design général de la smart Fortwo ainsi que les dimensions.

Il faut croire que pour offrir une voiture électrique à coût si raisonnable, il fallait plusieurs joueurs. La Baojun E100 est offerte à moins de 7 000 $, soit 3 000 $ de moins que les voitures neuves les plus abordables au Canada (Nissan Micra et Chevrolet Spark). Autrement dit, vous pourriez avoir cinq E100 pour le prix d'une Chevrolet Bolt.

Le rabais offert à l'achat d'un véhicule 100 % électrique au Québec est de 8 000 $. Vous pourriez donc en théorie avoir une E100 et assez d'argent pour un nouveau lave-vaisselle, et avec 155 kilomètres d'autonomie, la Baojun offre sensiblement la même liberté à son conducteur que les générations actuelles de Nissan Leaf et Ford Focus EV.

Son moteur développe cependant une puissance relativement restreinte de 39 chevaux et sa vitesse de pointe n'est que de 100 km/h. Il faut prévoir 7,5 heures pour recharger sa batterie.

Mais le plus gros défaut de la Baojun, c'est qu'elle ne sera pas offerte au Canada. GM ne pourrait pas se baser sur elle pour développer un modèle électrique ultra abordable et qui serait offert chez nous dans un avenir rapproché?

Un tel VÉ aurait certainement beaucoup de potentiel, et encouragerait l'adoption des véhicules électriques en tant que deuxième voiture, cela ne fait aucun doute.

Source: EcoloAuto.com