Marie-Mai se confie sur sa famille

Marie-Mai est aux Îles de la Madeleine avec son conjoint David Laflèche et leur fille Gisèle. La chanteuse a publié des photos vraiment mignonnes de sa petite famille sur sa page Instagram.

De plus, Marie-Mai a profité de son passage aux Îles pour participer à l'émission de Julie Snyder, 5 à 7 aux Îles... avec Julie.

La chanteuse s'est confiée sur son rôle de mère et d'amoureuse à Julie Snyder et à Stéphane Laporte. «Moi, pendant 14 ans, mon seul but dans la vie, c'était de faire des shows, de faire des tournées, et j'étais bien là-dedans, j'ai voulu ça toute ma vie et je l'avais. Maintenant que j'ai ma fille, tout mon monde tourne autour d'elle. Ceci dit, j'ai fait deux spectacles ici au Pas Perdu et ça faisait un an que je n'avais pas fait de show et ça m'a fait du bien, ça m'a redonné le goût de monter sur scène» dit-elle.

Marie-Mai, visiblement très amoureuse, s'est aussi confiée sur sa relation avec David Laflèche. «Dave, c'est un chef, c'est un directeur musical, mais c'est un chef dans la vie aussi. C'est quelqu'un qui a énormément de talent, énormément d'instinct, et c'est quelqu'un de très privé, donc c'est vrai que vous ne le connaissez pas beaucoup, mais il aime ça comme ça», dit-elle. À la question «qu'est-ce que tu aimes le plus chez lui?», Marie-Mai a répondu que c'est son ambition. «Il veut toujours plus, toujours plus grand. Dans la vie, quand on se met la barre haute, c'est là qu'on accomplit de grandes choses. Ensemble, on ne touche plus le plancher», dit-elle. Continuant à vanter les mérites de son partenaire, la belle a dit qu'il est aussi un excellent père. «C'est un père extraordinaire. De le voir en action avec sa fille, Il n'y a rien de plus beau à mes yeux. C'est le meilleur père et c'est la chose la plus importante.»

