La rentrée scolaire approche tranquillement, le retour au bureau aussi pour de nombreux vacanciers. Et pourquoi ne pas faire une entrée remarquée lors de votre première journée avec une nouvelle tête.

Voici cinq tendances fortes de coupes de cheveux pour messieurs cet automne.

Longueur extrême

On s'inspire des musiciens et on laisse pousser la crinière jusqu'aux épaules pour un look rebel.

On les laisse détachés, au naturel, décoiffés, avec de la texture, du volume, et quelques vagues idéalement. Sans effort, on aime ça!

Possible aussi de les attacher, mais plutôt façon demi-chignon, retombant, relax.

Seule précaution : vaut mieux avoir des traits masculins pour adopter le look. N'oubliez pas non plus de passer chez le coiffeur pour donner à votre coupe une structure adéquate.

Rasé façon militaire

C'est la coupe de l'heure. Elle a été aperçue sur quasi toutes les passerelles des dernières saisons.

Nommée buzz cut, elle donne un look à la fois urbain cool et super masculin. Elle conviendra à ceux dont la ligne de cheveux commence à reculer. S'agit de la rendre symétrique.

Pas difficile à entretenir, il faudra simplement penser à donner un coup de rasoir assez fréquemment pour ne pas perdre le contrôle des mèches.

Saveurs des années 90

Eh oui, la séparation dans le milieu revient en force. Tout droit sorti des années 90, empruntée à Nick Carter des Backstreet boys, on se la réapproprie cette année pour un look qui sort de l'ordinaire.

Il faut bien sûr avoir une bonne longueur sur le dessus et user un peu du sèche-cheveux pour lui donner les bonnes vagues de chaque côté de votre visage.

Les filles ont leurs double buns, les mecs leur séparation.

Retour au bureau

Les vacances sont terminées et pour retourner au boulot, avoir un look soigné, on lisse nos cheveux vers l'arrière ou sur le côté avec une séparation (comme sur la photo à droite ci-haut).

La coupe conviendra sinon pour les occasions un peu plus chics. Très Mad Men.

On met de la couleur!

En 2017, on ose. On ne vous parle pas de vous teindre un arc-en-ciel sur le coco, mais une petite touche de couleur montrera assurément que vous êtes avant-gardiste et assumez votre côté excentrique.

Le bleach a particulièrement la cote. Du côté des célébrités, Justin Bieber, Adam Levine, Lionel Messie l'ont essayé. Le gris et les teintes pastel envahissent aussi la crinière de messieurs, après avoir trôné sur les têtes de la gent féminine.

Si le look vous garantit qu'il fera tourner les têtes, on ne peut rien promettre en ce qui a trait à la relation avec votre employeur.