Les meilleurs soins et astuces pour combattre la cellulite

Ah, la fameuse cellulite! Ciblant près de 90 % des femmes, elle en complexe bon nombre lorsque vient le moment d'enfiler short et maillot. Mais comment s'en débarrasser ? On fait le point sur les soins et méthodes pour combattre les capitons.

Localisée sur les cuisses, les fesses et parfois même sur le ventre, la cellulite est un amas de graisse qui se loge sous l'épiderme pour former des capitons et donner un effet peau d'orange. Il existe en fait trois types de cellulite :

La cellulite adipeuse, généralement liée à un problème de poids.

La cellulite aqueuse, due à une mauvaise circulation veineuse et lymphatique.

La cellulite fibreuse, installée depuis très longtemps, plus difficile à éradiquer et parfois douloureuse au toucher.

Des crèmes chouchous

Dans les deux premiers cas, l'utilisation d'une crème anti-cellulite bien adaptée à la zone ciblée peut réduire l'effet peau d'orange. Surtout lorsqu'elle est associée à la méthode de massage palper-rouler qui consiste à pincer la peau et à la faire rouler entre les doigts pour bien faire pénétrer la crème et booster son effet minceur.

La tendance actuelle est aux soins glamour : des crèmes onctueuses et fondantes, aussi agréables au toucher que pour les narines avec leurs parfums enivrants qui semblent tout droit sortis du spa. La corvée devient ainsi tellement plus agréable!

Dans la liste des ingrédients, on retrouve toujours les extraits de caféine en tête, pour l'effet minceur, mais aussi du poivre rose, des huiles essentielles et des algues marines.

De saines habitudes de vie

Pour être réellement efficace, l'utilisation d'une crème doit faire partie d'un bon régime de vie, insistent les professionnels.

Le premier truc est évidemment de bouger. La sédentarité étant la deuxième cause de la cellulite (la première étant l'hérédité). Marcher, courir, pédaler, nager : ces sports peuvent non seulement enrayer la cellulite, mais aussi la prévenir lorsqu'ils sont pratiqués fréquemment. La natation avec palmes serait d'ailleurs le sport par excellence pour combattre les capitons tout en musclant les fessiers et en protégeant les articulations. À essayer cet été!

Changer son régime alimentaire est aussi primordial. Saviez-vous qu'il existe des aliments anti-cellulite ? L'oignon, le chou, le poireau, le poivron, l'ananas ou encore les petites fruits aident à combattre la cellulite. Tout comme l'eau que l'on devrait boire en grande quantité pour purifier l'organisme. À l'inverse, on évite le sucre et le sel qui stimulent la production de cellules graisseuses.

Des appareils au point

Pour donner un coup de pouce aux crèmes, plusieurs compagnies commercialisent des ventouses, des rouleaux et autres appareils de massage. L'une des plus populaires est la Cellu-Cup. Inspirée des traditionnelles ventouses de massage chinoises, la marque Cellu-Cup, lancée en 2012, est une simple ventouse en silicone à utiliser à la maison. Par son action mécanique, elle entraîne la dégradation des cellules graisseuses de l'organisme et, par conséquent, déloge la peau d'orange de l'épiderme, promet-elle. Au début de 2017, elle a gagné encore plus d'adeptes avec le lancement de la Cellu-Cup Colorchange : une ventouse qui change de couleur lorsque le temps maximum de massage est atteint.

Le FasciaBlaster est également bien en vue sur les réseaux sociaux, depuis que la gourou du fitness Ashley Black en ait fait la promotion.

Un autre gadget retient notre attention. La populaire marque spécialisée en soins minceurs Élancyl a commercialisé cette année le tout premier objet de massage connecté pour contrer la cellulite. Le Slim Massage Coach reproduit la technique du palper-rouler tout en devenant un coach minceur grâce à son application gratuite téléchargeable qui indique la durée et la qualité du massage effectué (disponible sur App Store et Google Play).

Enfin, en institut, des machines minceur viennent à la rescousse pour dire adieu à la cellulite sous-cutanée. Elles aspirent, massent et font fondre la graisse localisée, en fonction des besoins et de la morphologie de chaque client. Offertes à la séance ou en cure (d'environ dix séances), ces nouvelles technologies ont toutefois un coût. Parmi les plus utilisés au Québec, les méthodes par les appareils Lumicell Wave6 et Venus Freeze (ou Venus Legacy) peuvent coûter environ 1 000 $ pour une cure de dix traitements.

