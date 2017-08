La Coupe Rogers 2017 d'Eugenie Bouchard n'aura duré que deux manches

Vaughn Ridley via Getty Images

Eugenie Bouchard n'a pas franchi le premier tour à la Coupe Rogers. La Montréalaise détentrice d'un laissez-passer s'est inclinée en deux manches de 6-3, 6-4 devant la qualifiée Donna Vekic.

Cela fait maintenant six tournois consécutifs où la joueuse de 23 ans est éliminée à son premier match.

Bouchard a amorcé la rencontre de bien mauvaise façon, accordant rapidement deux bris de service pour permettre à Vekic de prendre les devants 3-0. Pourtant, Bouchard a elle-même converti deux des trois balles de bris que lui a offertes la Croate dans cette première manche. Les quatre bris concédés par la Québécoise, dont sur le jeu décisif, long de 10 minutes et ponctué de six passages à égalité, auront permis à Vekic de prendre les devants.

La Montréalaise a commis cinq doubles fautes et commis 19 fautes directes, contre seulement 10 pour Vekic, qui dispute pour la première fois le tableau principal des Internationaux du Canada. La Croate a brisé le service de Bouchard, 70e au monde, six fois en plus de remporter 17 de ses 27 premières balles de service au Aviva Centre.

Bouchard a mieux amorcé le deuxième set, inscrivant un bris pour prendre les devants 2-1, mais elle a été incapable de le confirmer. Les deux joueuses ont par la suite conservé leur service pour cinq jeux, jusqu'à ce que Bouchard envoie une balle dans le filet à 30-40 pour donner le match à Vekic.

La Croate de 21 ans, classée 51e au monde, affrontera la troisième tête de série, l'Allemande Angélique Kerber, au deuxième tour.

Malgré sa chute qui ne semble pas vouloir s'arrêter — Bouchard était cinquième au monde en 2014 —, elle demeure la meilleure Canadienne en simple au classement de l'ATP. Elle est toujours en lice en double. Sa partenaire Karolina Pliskova et elle doivent affronter Dominika Cibulkova et Kirsten Flipkens plus tard mardi.

Plus tôt, l'Américaine de 18 ans Catherine Bellis est venue de l'arrière pour montrer la sortie à l'Allemande Julia Goerges 4-6, 6-3, 6-2. Bellis s'est remise de six doubles fautes pour inscrire cinq bris face à Goerges, qui n'a converti que trois des neuf balles de bris que lui a offertes l'Américaine, qui fera face à la Russe classée huitième Svetlana Kuznetsova au deuxième tour.

Dans les autres rencontres, la Française Océane Dodin a dû se retirer en première manche, procurant à l'Australienne Ashleigh Barty une victoire de 5-0, tandis que que la Slovaque Magdalena Rybarikova a battu la Croate Mirjana Lucic-Baroni 7-5, 6-0.

En soirée, l'Ontarienne Bianca Andreescu doit effectuer ses débuts à la Coupe Rogers face à la Hongroise Timea Babos. Elle est la seule Canadienne toujours en lice en simple, puisque la Montréalaise Françoise Abanda s'est inclinée lundi devant Lucie Safarova.

