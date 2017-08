Jean-François Baril déçu de devoir quitter Rythme FM

ADVERTISEMENT

À une semaine de l'entrée en ondes de sa nouvelle émission matinale, Bonjour Montréal, le lundi 14 août, Rythme FM a dévoilé l'équipe qui accompagnera désormais ses auditeurs à la levée du jour.

Le «chef d'orchestre» Philippe Pépin, visage-phare de Rythme FM depuis une dizaine d'années, sera entouré de Stéphane Bellavance, qui devenait morning man à la même chaine en janvier dernier, de Marie-Ève Janvier, qui conservera ainsi le siège qu'elle a occupé tout l'été à la même antenne, et de la nouvelle venue Valérie Lebeuf, qui œuvre depuis un moment au service des nouvelles de Cogeco – propriétaire de Rythme FM – et qui sera en charge des bulletins d'informations, des dossiers d'actualité et de l'épluchage des réseaux sociaux. La chroniqueuse culturelle Jessika Brazeau et l'analyste à la circulation Michel Harvey se joindront à eux quotidiennement.

Dernière minute

Ce petit remaniement entraîne le départ de Jean-François Baril, qui était à la barre de Rythmez vos matins depuis l'automne 2015. Quantité de changements ont été opérés depuis deux ans dans la plage du début de journée de Rythme FM. Saskia Thuot, qui était l'alliée de Jean-François Baril au commencement de Rythmez vos matins, a quitté le navire en décembre dernier et a été remplacée par Annie-Soleil Proteau... laquelle annonçait, au début juin, qu'elle abandonnait à son tour, de son plein gré, pour se consacrer à la chronique culturelle de Salut, Bonjour! Week-End.

Si Rythme FM avait déjà statué, il y a quelques semaines, sur le sort de ses rendez-vous du midi et de l'après-midi – Mitsou et Jean-Philippe Dion formeront un duo sur l'heure du lunch, tandis que Marie-Soleil Michon et Sébastien Benoît tiendront le fort au «retour à la maison» -, jusqu'à hier, on était toujours en attente de confirmations officielles concernant la tribune du matin.

Sitôt les nouveautés de Rythme FM communiquées, lundi, Jean-François Baril a salué le public sur sa page Facebook. Il n'a pas caché sa déception, avouant que ce départ n'est pas son choix. Il a expliqué qu'il avait bel et bien annoncé son retour à Rythme FM avant de partir en vacances au début de l'été, mais que ses patrons ont finalement élaboré d'autres plans quelques jours plus tard.

«En revenant d'un séjour de pêche, mes patrons m'ont annoncé que je ne serais plus l'animateur de l'émission matinale de Rythme. Pourquoi ont-ils changé d'idée? Je n'en sais rien», a-t-il déploré, remerciant au passage les gens de leur support et son entourage professionnel des deux dernières années.

La guerre des clans, le jeu qu'animait aussi Jean-François Baril depuis 2009, a pour sa part été écarté de la grille-horaire de V cet automne.

À voir également :