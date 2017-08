Disney quittera Netflix et lancera son propre service de diffusion en continu

Thomas Trutschel via Getty Images

Disney a annoncé mardi qu'elle mettrait fin à son entente avec Netflix en 2019 afin de lancer sa propre plateforme de diffusion en continu.

Le service de Disney deviendra l'unique source pour visionner les dessins animés et autres films de Disney, ainsi que ceux de Pixar. L'année 2019 doit notamment voir l'arrivée en salle des films "Histoire de jouets 4" et la suite du populaire "La reine des neiges".

Une application de diffusion en continu de contenu sera aussi lancée en 2018 pour la chaîne sportive ESPN de Disney. Il sera notamment possible d'y visionner des parties de baseball, de hockey, de soccer et de tennis.

Walt Disney Company a affiché mardi un bénéfice net du troisième trimestre de 2,37 milliards $ US.

Le profit par action de l'entreprise de Burbank, en Californie, s'est établi à 1,51 $ US. Après ajustements pour exclure les éléments non récurrents, le bénéfice a atteint 1,58 $ US par action.

Ce résultat était supérieur aux attentes des analystes. Ceux-ci visaient en moyenne un bénéfice ajusté par action de 1,53 $ US, selon les prévisions recueillies par Zacks Investment Research.

La société de divertissement a vu son chiffre d'affaires atteint 14,24 milliards $ US pour le plus récent trimestre. Les analystes attendaient mieux, soit des revenus de 14,44 milliards $ US.