Ça risque de brasser sur le prochain tapis rouge du Met Gala 2018

Le thème du Met Gala 2018 - la fameuse soirée inaugurale de l'exposition mode du Met Gala organisée par le Vogue US - devrait créer la polémique en mai prochain. Après « Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology » de l'année 2016, l'hommage à la créatrice de la griffe Comme des Garçons: Rei Kawakubo en 2017, le Met Gala sera sur le thème de « Fashion & Religion » - traduisez « Mode et Religion». C'est WWD magazine qui l'a annoncé.

« Mode et Religion»: c'est sans conteste un sujet utra sensible qui donnera forcément lieu à des interprétations sujets à controverses. Pour preuve chaque fois que les maisons de couture s'aventurent dans cette voie, une polémique naît. Rappelez vous notamment le hijab designé par Dolce & Gabbana: scandale. Alors imaginez le gratin des stars du monde entier interprétant cette thématique.

Au jeu des spéculations tout est en envisageable. Qui portera quoi? Rihanna, Katy Perry ou Lady Gaga, qui va créer l'émoi?

En attendant retour en photos sur le Met Gala 2017 en hommage à la créatrice de la griffe Comme des Garçons: Rei Kawakubo.

