Des usagers du métro de Montréal ont eu une surprise à la station McGill, vendredi.

Alors qu'ils attendaient le prochain passage du métro, ils ont aperçu un renard sur les rails.

Une personne a eu le temps de le prendre en photo et la page Facebook Spotted: Montreal a partagé la publication avec le petit animal.

Le renard a été capturé par des agents du Service de police de la Ville de Montréal lors de la même soirée. Il a ensuite été relâché sur l'île Sainte-Hélène.

The fox was safely captured on Friday night by @SPVM agents and later released on île Sainte-Hélène, a more fitting habitat for him! 🦊