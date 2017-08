Un adolescent australien est ressorti d'une baignade nocturne dans l'océan avec les pieds et les chevilles en sang, un mystère que les médecins ont eu du mal à expliquer mais probablement dû à de petits crustacés.

Sam Kanizay s'est immergé jusqu'à la taille sur la plage de Brighton dans la banlieue de Melbourne samedi soir, restant immobile dans l'eau une trentaine de minutes. Lorsqu'il est sorti de la mer, il saignait abondamment du bas des jambes.

