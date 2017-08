Un employé de l'université britannique d'Oxford et un enseignant d'une faculté de Chicago ont été arrêtés aux Etats-Unis où ils étaient recherchés pour le meurtre d'un Américain, a annoncé la police de Chicago.

Andrew Warren, 56 ans, et Wyndham Lathem, 42 ans, sont détenus par la police à Oakland (en Californie), selon un tweet du porte-parole de la police de Chicago.

BREAKING: CPD has gotten word that Prof. Wyndham Lathem and Andrew Warren are both in police custody in Oakland, CA via @USMarshalsGov pic.twitter.com/BrXufzsaUA