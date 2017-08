Starbucks tente présentement de faire taire les fausses rumeurs au sujet d'un rabais de 40% que ses établissements offriront aux migrants sans papiers.

John Kelly, le vice-président des communications de l'entreprise, a mentionné à l'Associated Press que cette rumeur était «complètement fausse à 100%».

Reddit has created a fake Starbucks promotion to trick undocumented immigrants. THIS IS FALSE! pic.twitter.com/tcr6ijF5zo