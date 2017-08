Le «shower» de bébé de Serena Williams au parfum des années 50

ADVERTISEMENT

Serena Williams, enceinte de huit mois, fêtait l'arrivée imminente de son bébé avec ses amis dont la chanteuse Ciara qui a partagé de nombreux clichés de la fête sur le thème des années 50. Au programme: robes rétro, voitures d'époque, et coiffures volumineuses, tout était dans le ton.

Petit rappel

En janvier lors de l'Open d'Australie, on découvrait Serena Williams tenant un sac contenant 6 tests de grossesse positifs. La nouvelle tombe alors, la star est enceinte de son fiancé Alexis Ohanian. La plus grande joueuse de tennis du monde et le co-fondateur de Reddit vont devenir parents.

Une fête rétro

Pour ce grand jour, Serena Williams affichait une jupe jaune, un crop top noir et un chignon haut sur la tête agrémenté d'un noeud rouge conforme aux coiffures de cette décennie - unique côté style. Aux pieds, des chaussures plates bicolores.

Parmi les invités: sa soeur Venus, la chanteuse Ciara, LaLa Anthony ou encore Eva Longoria, un «shower» de bébé en grand et au parfum rétro.

