Laurel et Hardy revivront à L’Assomption

Les Projets de la Meute, dont André Robitaille nous parlait il y a quelques semaines, se lancent dans une ambitieuse entreprise, laquelle prendra vie sur les planches du Théâtre Hector-Charland de L'Assomption l'été prochain : raconter, dans une pièce drôle et touchante – que ses instigateurs qualifient de «superproduction» — la vie tumultueuse de Stan Laurel et Oliver Hardy, les deux acteurs du légendaire tandem comique aux chapeaux noirs, Laurel et Hardy.

Simplement baptisé Laurel et Hardy, le récit, qui a nécessité des années de recherche et de travail de la part des producteurs André Robitaille et Mario Provencher, et des auteurs Patrice Dubois et Luc Michaud, ne reproduira pas l'une des œuvres marquantes du célèbre duo d'amuseurs qui a imprégné de sa trace le cinéma des années 1930, 1940 et 1950.

Il relatera plutôt bel et bien les hauts et les bas de l'existence des interprètes Stan Laurel et Oliver Hardy et tout ce qui les liait de si près : leur complicité, leurs démons, leur génie, leurs obsessions ou encore leurs histoires d'amour, qu'on dit dignes des grands Feydeau. On plongera dans les coulisses de leurs films, on prendra connaissance de leurs réussites et leurs échecs et on mesurera surtout la force de la grande amitié qui unissait ces deux êtres aussi complexes et intrigants que leurs personnages étaient bien définis et prévisibles.

Tous les faits amenés dans Laurel et Hardy seront véridiques et minutieusement vérifiés, ce qui conférera à l'ensemble un aspect documentaire très intéressant, au-delà du simple divertissement.

La distribution de Laurel et Hardy comptera neuf comédiens et sera dévoilée bientôt. C'est Normand Chouinard, un proche collaborateur des Projets de la Meute, qui signera la mise en scène de cette création entièrement originale, qui nécessitera l'appui de partenaires majeurs, lesquels seront aussi annoncés sous peu.

Les représentations de Laurel et Hardy commenceront au Théâtre Hector-Charland de L'Assomption le 3 août 2018, et se poursuivront au moins jusqu'au 1er septembre de la même année. Une tournée est ensuite prévue, mais le calendrier exact n'a pas encore été établi. Les billets sont déjà en vente via le site officiel du Théâtre Hector-Charland. On bénéficie d'un rabais de 20% si on réserve avant le 31 octobre prochain.