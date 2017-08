Aaron Carter s'ouvre sur sa sexualité dans une publication poignante sur Twitter

Aaron Carter, le frère de Nick Carter faisant partie du groupe des Backstreet Boy, a parlé de sa sexualité pour la première fois ce samedi.

Dans une publication poignante sur Twitter, la star de la pop a révélé qu'il a «commencé à trouver les garçons et les filles attirants» quand il était adolescent. Il a aussi déclaré avoir eu une «expérience avec un homme» avec qui il a «travaillé et grandi».

Waking up so overwhelmed by your love and support. 🤗 Looking forward to seeing you all this Thursday in my hometown. 🙏🏻