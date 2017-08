«1res fois», une nouvelle émission pour Véronique Cloutier

ADVERTISEMENT

Véronique Cloutier s'est déjà trouvé une nouvelle niche à la télévision de Radio-Canada. La populaire animatrice efface et recommence après l'hasardeuse aventure que fut Votre beau programme, l'hiver dernier, et proposera, dès le début 2018, 1res fois, un rendez-vous de variétés et de confidences où, chaque semaine, trois invités se remémoreront - vous l'aurez deviné - les «premières fois» marquantes de leur existence.

1res fois est un concept original de Pierre-Louis Laberge, que produiront conjointement KOTV (Louis Morissette, Alain Chicoine, Louis-Philippe Drolet) et Notre compagnie de production (Véronique Gaudet, Pierre-Louis Laberge). Dominic Anctil agira à titre de metteur en scène et script-éditeur, et Louis-Philippe Rivard en sera l'auteur.

C'est en toute simplicité, dans sa cuisine, affairée à son lavabo, filmée par son tendre époux Louis Morissette, que Véronique Cloutier a communiqué la bonne nouvelle de son retour à l'écran à son public, dans une vidéo publiée lundi sur les réseaux sociaux et envoyée aux médias par Radio-Canada. Dans l'extrait, Véro blague en toute candeur sur la réussite de son plan de basilic – le principal projet de son été, clame-t-elle -, avant de détailler brièvement à quoi ressemblera 1res fois.

Déjà, la formule semble mieux définie que ne l'était celle de Votre beau programme à pareille date l'an dernier, et paraît beaucoup moins fourre-tout, ce qui, d'emblée, augure bien. Sur son grand plateau, devant public, Véronique Cloutier revivra avec trois personnalités les «premières fois», tant personnelles que professionnelles, qui ont jalonné leur évolution. On nous promet des retrouvailles, de l'émotion, des entrevues sans retenue.

Une proposition qui, réjouissons-nous, mettra probablement de l'avant les qualités d'intervieweuse de Véro, qui faisaient sa grande force aux Enfants de la télé et qui n'étaient pas assez exploitées dans Votre beau programme. Ce qui n'empêchera pas l'ajout de surprises et de quelques segments de variétés pour pimenter l'émission.

Pour l'instant, une première saison de 13 épisodes d'une heure est assurée, mais on ignore encore dans quelle case-horaire aboutira 1res fois.

Du nouveau à Rétroviseur

Autre contenu tout frais qui ravira les inconditionnel(le)s de Véronique Cloutier : de nouveaux épisodes de Rétroviseur sont disponibles depuis la semaine dernière sur Véro.tv.

Dans ces excellents tête-à-tête intimistes, Véro confronte ses convives à des propos qu'ils ont tenus dans le passé. 5, 10, 15, 20 ou 30 ans plus tard, sagesse et maturité aidant, les artistes sont-ils toujours d'accord avec leurs opinions et leurs points de vue de jadis?

Une nouvelle tranche d'une vingtaine de minutes de Rétroviseur est mise en ligne à toutes les deux semaines. Dans celle dévoilée jeudi dernier, c'est Denise Filiatrault qui revient sur ses déclarations d'hier.

François Morency (17 août), René-Richard Cyr (7 septembre), Éric Salvail (21 septembre), Danielle Ouimet (5 octobre), Kim Thuy (19 octobre), Mario Dumont (1er novembre) et Louis Morissette (16 novembre) seront les prochains à se prêter au jeu.

On peut également visionner la première saison de Rétroviseur en entier, à condition, bien sûr, d'être abonné à Tou.tv. Extra pour avoir accès à Véro.tv. France Castel, Vincent Graton, Michèle Richard, Normand Brathwaite, Pauline Marois, Guy A.Lepage, Christian Bégin, Jean-François Mercier, Michel Barrette et Marina Orsini en étaient les têtes d'affiche.

Notons enfin que, le 23 août prochain, les six premiers épisodes de la deuxième saison des Simone seront déposés sur Véro.tv en primeur, avant leur diffusion à la télévision de Radio-Canada, prévue cet automne.

