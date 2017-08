Poutine pose torse nu pour les médias

Le président russe Vladimir Poutine, qui aime à cultiver son image d'homme d'action, a été montré à la télévision samedi en train de s'adonner à la pêche sous-marine, de piloter un bateau et de bronzer en Sibérie.

Ces images fournies aux médias russes par le Kremlin ont été réalisées lors d'un séjour de deux jours de Vladimir Poutine début août dans la république reculée de Touva, dans l'extrême sud de la Sibérie.

Le président russe "s'est rendu dans des parties de la taïga difficiles d'accès, a pêché dans une cascade près d'un lac de montagne, s'est adonné à la pêche sous-marine, a bronzé, a fait du rafting dans les rivières de montagne, dans les rapides, a piloté des canots et des bateaux à moteur, a fait des randonnées et du quad dans les montagnes", a énuméré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Les images diffusées par la télévision publique, qui a insisté sur "la forme physique du président", montrent M. Poutine attrapant un brochet en tenue de plongée sous marine ou encore en train de bronzer torse nu aux côtés de son ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, originaire de la région.

Le président russe, qui n'a toujours pas annoncé s'il se portait candidat à sa réélection au scrutin de mars prochain, cultive au fil des années son image d'homme d'action. On l'a vu plonger en sous-marin au fond du lac Baïkal, piloter une Formule 1, chasser la baleine à l'arbalète, voler en bombardier ou neutraliser un tigre.

En 2013, il avait déjà été filmé en train de pêcher un brochet de 21 kilogrammes en Sibérie ou encore effectuant une plongée dans la Baltique à bord d'un bathyscaphe pour inspecter l'épave d'un navire coulé en 1869.

Sa plongée très médiatisée en 2011 en mer Noire lors de laquelle il avait prétendument trouvé deux amphores vieilles de 15 siècles avait été raillée par plusieurs médias indépendants, les amphores n'étant pas recouvertes d'algues ou de coquillages.

Son porte-parole Dmitri Peskov avait fini par reconnaître plusieurs mois plus tard qu'il s'agissait d'une mise en scène.