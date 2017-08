Les belles images de la naissance du premier panda sur le sol français

ADVERTISEMENT

ANIMAUX - Onze ans que la France attendait ça. Six ans pour avoir l'accord du gouvernement chinois et cinq ans pour réussir à les faire s'accoupler. Dans la nuit du 4 au 5 août, le couple de pandas prêté par la Chine en 2012, Huan Huan et Yuan Zi, ont enfin donné vie à un petit bébé. Si la grossesse avait provoqué l'engouement, la naissance, elle, n'a pas manqué d'être extrêmement médiatisée et politisée.

Comme vous pouvez le voir dans notre vidéo ci-dessus, ce sont au départ deux petits pandas qui ont vu le jour. Malheureusement, le premier, trop faible n'a pas survécu. Le deuxième se porte quant à lui à merveille. Très vite, la maman a abandonné l'aîné pour faire vivre le deuxième, plus robuste. Malgré les soins de l'équipe vétérinaire pour conserver le premier petit, ses forces l'ont quitté.

Tout le personnel du zoo et de nombreuses caméras étaient présentes lors de l'événement. Très émue, la directrice de la communication du zoo de Beauval et fille de son fondateur, Delphine Delord a exprimé sa joie, les larmes aux yeux, devant les caméras: "La très bonne nouvelle ce soir, c'est que le second petit va très bien [...] il pèse 142 grammes. [...] Il a tété son premier biberon avec beaucoup d'énergie et il gigote tellement qu'on a du mal à le garder sous la couverture dans la couveuse."

Le jour de sa naissance, le nouveau-né ne mesurait que 3,5 cm. À l'âge adulte, il fera un peu plus d'un mètre.

Encore trois mois et la famille au complet sera visible, le temps que le petit grandisse tranquillement. Dès qu'il sera sevré, il sera remis, selon la loi, aux autorités chinoises, car ce n'est pas à la France mais bien à la Chine qu'il appartient.

Cet article apparait dans sa version originale sur le site du HuffPost France.

